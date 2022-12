Spencer Butterfield en Antwerp Giants sluiten jaar af tegen Aalst: “Ik ben niet enkel een schutter, ik ben een basketspeler.”

Antwerp Giants maakt maandag een einde aan een turbulent jaar 2022. Een jaar om snel te vergeten. De steile ambities die bij de start van het seizoen ’21-’22 werden verkondigd, werden niet gerealiseerd in de play-offs en de beker. De eerste helft van dit seizoen was ongezien met een reeks spelerswissels als triest dieptepunt. De club greep (tijdig) in en heeft inmiddels haar sportief lot weer in eigen handen. Al is daar momenteel in een onvolledig klassement nog weinig van te zien.

Eén van de spelers die voor de ommekeer zorgde, was Spencer Butterfield. De scherpschutter viel in de eerste weken vooral op door zijn veelzijdigheid. Een jaar zonder competitie kon Butterfield niet altijd camoufleren, maar dat compenseerde Amerikaan met opofferingen in functie van de ploeg.

Spencer Butterfield maakte in zijn eerste wedstrijden duidelijk dat je niet altijd 20 punten scoren om een goede prestatie neer te zetten. In zijn eerste vier competitiewedstrijden lukte hij 12,5 punten, 3,8 rebounds en 2,8 assists.

“Ik voel dat het wedstrijdritme terugkomt”, zegt Spencer Butterfield. “Door foutenlast verliepen de laatste wedstrijden moeilijker. Ik kan nog veel beter. Ik ben niet enkel een schutter, ik ben een basketspeler. Mijn grootste wapen is mijn schot, maar ik kan de ploeg ook op andere manieren helpen.”

Identiteit

Antwerp Giants tankte de laatste twee wedstrijden vertrouwen. Het beperkte Leuven tot 49 en 59 punten. Dat leverde onder meer de kwalificatie voor de halve finale van de beker op.

“Stilaan wordt onze identiteit zichtbaar: hoge intensiteit, veel energie. Als we elke wedstrijd zo aanvangen, zullen goede dingen volgen. De laatste weken konden we het verschil maken door onze uitstekende verdediging. De offense zal volgen. Het is nog zoeken, we moeten leren samenspelen, automatismen zullen komen als we meer wedstrijden spelen. Ik ben tevreden over wat ik zie. Progressie is nog mogelijk, we kunnen als ploeg nog veel beter.