Spelverdeler José Monteiro leidt Lindemans Aalst naar nipte zege tegen Menen: “Enorm blij dat ik het team kon helpen”

De eerste set liet niet vermoeden dat Aalst zelfs maar in de buurt zou kunnen komen van puntenwinst. Menen greep de match in handen, de Aalsterse receptie wankelde en spelverdeler Mikkel Hoff kon zijn aanvallers maar zelden in stelling brengen. Via 8-3 en 16-7 haalde de thuisploeg vlot de openingsset binnen. Zelfde spelbeeld in de tweede beurt, maar coach Christophe Achten greep dan gepast in. De Aalsterse coach haalde een bleke Egor Bogachev naar de kant voor de jonge Robbe Van de Velde (na de wedstrijd uitgeroepen tot Star of the game) en bij een 20-14-achterstand gooide hij spelverdeler José Monteiro voor de leeuwen. Met de vinnige Portugees in het team deden de Ajuinen twee setballen teniet én haalden ze in extremis nog de tweede set binnen (24-26). “Het was niet eenvoudig om in te vallen”, zegt de 31-jarige Portugees. “De kleine zaal van Menen en de omstandigheden errond maken het sowieso heel moeilijk. Bovendien deden we het als team in de aanvangsfase niet zo goed. Ik sta echter altijd klaar om het team te helpen. De coach kan altijd op me rekenen. Dat we er in de tweede set uiteindelijk nog in slaagden om de set binnen te halen, was heel belangrijk. Dat gaf ons vertrouwen voor de rest van de wedstrijd.”