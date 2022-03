Spelersgroep Beerschot zal er straks in 1B wellicht heel anders uitzien: wie kan, mag of wil weg?

Caruur Gent wil hun derde doelstel­ling van het seizoen waarmaken: “Een vijfde plaats zou helemaal historisch zijn”

Caruur Gent heeft zijn tweede wedstrijd van de ‘Qualification Round’ in Maaseik verloren en zal vanaf volgende week de ‘Challenge Final Four’ betwisten. Dan pas volgt de eindafrekening in verband met de plaatsen vijf tot acht in de EuroMillions League. Het team van coach Jan Van Huffel wil in de nacompetitie hun huidige status bevestigen, want Gent is momenteel een ploeg waarmee iedereen rekening houdt.

13:47