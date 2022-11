Spelers van RSCA Futsal verdienen een gepast eresaluut voor bekermatch tegen Besiktas Gent

Futsal eerste nationaleVrijdagavond neemt RSCA Futsal het in eigen huis op tegen Besiktas Gent. De inzet is een plaats in de kwartfinale van de beker van België. Het is de eerste keer dat de spelers voor eigen publiek kunnen aantreden na de Europese stunt in de Champions League. Een passend eresaluut van de fans is zeker en vast op zijn plaats.

In principe mag de bekermatch tegen tweedeklasser Besiktas Gent geen probleem opleveren voor landskampioen Anderlecht. Wie Europees kampioen Barcelona uitschakelt, moet ook in eigen land bevestigen. Paars-wit zal evenwel niet in zijn sterkste opstelling kunnen aantreden tegen de Gentenaren. Drie potentiële basisspelers missen de bekermatch.

Roninho

Roninho werd het slachtoffer van de clash met Barcelona. “Bij een duel met Dyego blesseerde ik me aan de ligamenten van de enkel. Aanvankelijk werd gevreesd dat ze volledig af waren, maar dat blijkt niet het geval te zijn. In Kroatië werd mijn voet in het gips gestoken, maar dat werd intussen opnieuw verwijderd. Een operatie bleek niet nodig. Wellicht zal ik pas eind januari opnieuw kunnen spelen, maar dat is toch nog altijd sneller dan verwacht.”

Rescia

Maximiliano Rescia zal evenmin van de partij zijn. “Ik sukkel al een hele tijd met een gebroken rugwervel. De medische staf kon me oplappen voor de Champions League. Er was immers geen gevaar dat het letsel erger zou worden. Nu we de Final Four hebben bereikt, kan ik wel rustig de tijd nemen om te herstellen. Zondag keer ik terug naar mijn thuisland Argentinië. Daar kan ik me laten behandelen door de artsen van de nationale ploeg. In januari hoop ik dan weer helemaal paraat te zijn.”

Edu

Het derde slachtoffer is Edu. De Azeri was eerder al geblesseerd aan de knie, maar kampt nu met twee spierletsels. “Tegen Pula heb ik nog even meegespeeld, maar dat was van korte duur. Zowel in mijn rechter- als in mijn linkerbeen had ik een spierscheurtje opgelopen. Ook voor mij geldt dat rusten het enige probate hulpmiddel is. Gelukkig beschikken we over een ruime kern, zodat we al die blessures tegen Besiktas Gent probleemloos moeten kunnen opvangen.”

