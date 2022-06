Spelers van Halle-Gooik schrijven geschiedenis: “Kampioen spelen zonder puntenverlies is unieke stunt”

Futsal eerste nationaleDe spelers van Halle-Gooik hebben dit weekend voor een primeur gezorgd. Nooit eerder slaagde een club erin om kampioen te spelen zonder één punt te verliezen. Het mag dan ook niet verwonderlijk zijn dat de groep fier is op deze onwaarschijnlijke prestatie. De zesde landstitel is een mooi afscheid van Halle-Gooik. Nu wacht RSCA.

Franco Jelovcic: “Voor mij is het de eerste titel in België. Ik heb enorm genoten van de viering. Het is de beloning van maanden arbeid. Na de vakantie kijk ik uit naar een nieuw avontuur bij RSC Anderlecht.”

Edu: “Ook voor mij is het een eerste Belgische titel, maar in het buitenland speelde ik al negen keer kampioen. Het plezier was overal even groot. In de finalematch pakte ik een tweede geel kaart, maar ik wist onmiddellijk dat dit niet erg was. Een belle zou er toch nooit komen.”

Tiago De Bail: “Voor mij is het de derde titel met Halle-Gooik. Het was tevens mijn laatste match voor de club. Ik heb hier vijf mooie jaren beleefd, maar verdedig volgend seizoen de kleuren van Châtelet.”

Bram Meyers: “Dit is mijn eerste titel. Ik heb een goed seizoen gekend. In de play-offs speelde ik een mindere match in Hasselt. Ik verloor mijn plaats. Cristiano deed het nadien goed in doel, zodat ik daar weinig kan op aanmerken. Een topclub heeft nu eenmaal meer goede doelmannen.”

Diogo: “Dit is mijn derde titel. Voor mij speelden we vorig seizoen immers ook kampioen. Er was geen kampioenschap, maar we plaatsten ons wel voor de Champions League.”

Steven Dillien: “Het gaf me een goed gevoel dat ik kon scoren in de kampioenenmatch tegen mijn ex-club Antwerpen. Zij hoorden trouwens thuis in de finale. We hebben alles gewonnen, zodat deze titel meer dan verdiend is.”

Dragan Tomic: “Kampioen worden zonder te spelen, het is eens iets anders (lacht). We leverden een unieke prestatie. Zondag keer ik terug naar Servië voor een goede vakantie. Nadien zal ik in mijn thuisland sportkampen begeleiden.”

Grello: “Voor mij was het een bijzondere dag. Eerst mocht ik de gouden schoen ontvangen. Twee uur later kreeg ik de kampioenenbeker overhandigd. Uiteraard is die laatste bekroning nog belangrijker.

Nick Jacobs: “Ik heb het toch mooi klaargespeeld om een kampioenenmedaille te krijgen. Door de schorsing van Tomic werd ik als jeugdspeler opgeroepen. Ik speelde niet tegen Antwerpen, maar de vreugde was er niet minder om.”

Keko: “Ik had tegen de manager gezegd dat hij zich geen zorgen hoefde te maken in de finale. Ik heb woord gehouden. Mijn twee doelpunten waren toch wel belangrijk.”

Roninho: “In Oekraïne en Georgië speelden ik ook al drie keer kampioen. Toch vind ik deze kroon de mooiste. We hebben er als groep naar toegeleefd om ongeslagen te blijven. Kampioen spelen zonder puntenverlies is uniek.”

Cristiano: “In Portugal pakte ik al prijzen, maar in jullie land is het mijn eerste titel. Ik ben blij dat ik na mijn blessure weer op niveau kwam.”