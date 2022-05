Spelers van Erpe-Mere United laten Lindekouter laatste keer daveren op zijn grondvesten

De wereldreiziger: Maarten Matthijs

“Donderdagavond hebben we met alle spelers samen aan tafel gezeten. We besloten om voluit te gaan voor de promotie, ook al zouden we dan aan dezelfde voorwaarden moeten voetballen. We hebben nadien alles waargemaakt op het veld. Onze winst was verdiend. Ik vertrek in september op wereldreis. Natuurlijk heb ik wat spijt, omdat ik het debuut in tweede nationale zal missen. Als ik terugkeer, zal ik echter met United debuteren in eerste nationale (lacht).”

Het voorbeeld: Koen Tackaert

“Ik had al twee keer afscheid genomen, maar plots was de eindronde een surplus. Ik had nooit verwacht dat mijn avontuur bij United zo zou eindigen. Dit is fantastisch, zeker wanneer je weet dat de rechterflank de avond voordien nog vijfendertig pinten had gedronken.”

De aanstoker: Tom Lammens

“We hadden het feestje met het bestuur al veel vroeger gepland omdat we er nooit aan gedacht hadden dat we de eindronde zouden spelen. Ik geef toe dat ik pas om zes uur in bed lag. Tijdens de opwarming voelde ik me echt slecht. Eigenlijk deden we vooraf alles wat niet mag, maar op het veld was het heilig vuur er onmiddellijk.”

De ancien: Tommy De Kegel

“Ik ben nog een jaar ouder. Waar anderen dan aan hun pensioen denken, beleef ik een hoogtepunt. Tien en acht jaar geleden liep ik zware letsels op aan de kruisbanden. Ik besloot om ‘af te zakken’ naar tweede provinciale. Nu mag ik met een jonge bende als underdog promoveren naar tweede nationale. Geweldig!”

De voorzitter: Stefan Gabriëls

“De spelersgroep gaf vorige week aan dat ze absoluut wilde promoveren. Als bestuur hebben we hen niet willen tegenhouden. Het sportieve stond voorop. Op het veld hebben ze hun ambities met verve waargemaakt. Of tweede nationale geen nieuwe problemen zal meebrengen? Ongetwijfeld, maar de problemen zullen we oplossen, als ze er zijn.”

De afwezige: Kevin Goossens

“Ik heb gemengde gevoelens bij dit feest. Persoonlijk zie ik het niet zitten om op mijn drieëndertigste nog naar tweede nationale te gaan. Ik vond het wel geweldig dat de spelers mij bij de hulde betrokken. Uiteindelijk heb ik dertien jaar lang de club mee opgebouwd.”

De gemotiveerde: Frederic Dikanda

“Voor de aftrap was iedereen zeer gemotiveerd om er tegen Pelt vol voor te gaan. Die motivatie is al vaker ons handelsmerk geweest. Voor iedereen binnen United wordt tweede nationale een ervaring.”