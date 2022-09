Spektakelmatch van FC Lebbeke tegen Bilzen levert geen punten op: Wilskracht alleen volstond niet”

Voetbal tweede nationale BLebbeke en Bilzen hebben er een bijzonder aangenaam kijkstuk van gemaakt. In een match die bol stond van de prangende momenten kroop de thuisploeg uit een diep dal, leek aanspraak te kunnen maken op een knap punt, maar bleef uiteindelijk toch met lege handen achter. Of hoe er leergeld werd betaald.

De Lebbekenaren waren in de eerste helft niet bij de les. Na vier minuten stond het al 0-1. Bij de rust (0-3) leek alles in kannen en kruiken te zijn voor Belisia Bilzen. De Limburgers namen het ene cadeau na het andere dankbaar aan. Drie punten verloren? Daar dachten de mannen van trainer Tom De Cock na de herneming duidelijk anders over. Monday – alweer hij – trof twee keer raak. Drie minuten voor tijd zorgde invaller Lyase Genzego voor de onverhoopte gelijkmaker. Een stunt leek in de maat. De vreugde duurde welgeteld … één minuut. Allegria scoorde net voor affluiten de winnende treffer voor Belisia.

Slechte start

Voor de neutrale toeschouwer was het een aangename match. Tom De Cock kan dit begrijpen. “Spijtig genoeg rolde het dubbeltje de verkeerde kant op. Wilskracht alleen volstond blijkbaar niet. Onze eerste helft was in feite belachelijk. Belisia kwam 0-3 voor. Telkens waren het ‘weggeefdoelpunten’. De sint kwam twee maanden te vroeg. Het pleit voor mijn spelersgroep dat ze weerbaar en enthousiast bleven. Na de rust was er weliswaar geen sprake van ‘kunstig’ voetbal met veel uitgespeelde kansen, maar de drang naar voor was er wel. Die ontbrak voordien. Uiteindelijk kwamen we op gelijke hoogte. Uiteraard is het dan doodzonde dat het beoogde punt alsnog uit handen werd gegeven.”

De balans

Tom De Cock maakt de rekening. “Thuis pakten we nul op zes. Telkens lagen individuele fouten aan de basis. Op dit niveau wordt elke fout afgestraft. Dat moeten we stilaan gaan beseffen. Anderzijds speelden we tegen een sterk Bilzen. Vooraf gingen we ervan uit dat elk punt dat we pakten een gewonnen punt was. Bilzen is een goede ploeg meet veel techniciteit. Ze hebben weinig nodig om toe te slaan. Met het oog op de komende verplaatsing naar Turnhout moeten we leren uit deze fouten.”

Ploegen en doelpunten

Lebbeke: Aeyels, Van Damme, Monday Ajayi, Van Gysel (64’ Lyase Genzego), Schuddinck (80’ De Coeyere), Meert, Bourguignon, De Vlieger (53’ Beeckaert), De Pauw, Loriers, Van De Velde.

Bilzen: Grootaers, Vandecaetbeeck, Paulus, Cauwenberg (73’ Quadflieg), La Mantia, Nelissen, Alaerts, Wijnen (73’ Ernens), Lathouwers, Wagemans (37’ Wevers), Martin Suarez (60’ Allegria).

Doelpunten: 4’ Wijnen (0-1), 32’ Nelissen (0-2), 41’ Martin Suarez (0-3), 69’ en 84’ Monday Ajayi (1-3 en 2-3), 87’ Lyase Genzego (3-3), 88’ Allegria (3-4).

Geel: Van Damme, Lathouwers, Quadflieg.

