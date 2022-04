Speelt Brecht Capon ook volgend seizoen nog bij KV Oostende? “We zullen komende weken zien waar m’n toekomst ligt”

Het was wat geweest, mocht Brecht Capon met nota bene zijn linkervoet gescoord hebben tegen Seraing. De rechtsback zag zijn pegel - wat toen de gelijkmaker en dus het reddende doelpunt kon zijn - sterven op de dwarsligger. Veel tijd om bij die actie stil te staan, was er niet. “Het was een heel moeizame wedstrijd en qua voetbal was het zeker niet goed. We waren erg zenuwachtig. Dat speelde in de kaart van Seraing, zeker als je dan nog eens vroeg op achterstand komt”, stelt Capon. “Met hun balletjes in de rug waren ze heel gevaarlijk, wij moesten zwoegen om aan kansen te geraken. Dat we scoorden via een owngoal en penalty is typerend. Misschien leden enkele jongens te veel onder de stress, terwijl ze bij Seraing vrank en vrij voetbalden. Kortom: ik had er meer van verwacht, meer duelkracht bijvoorbeeld.”

Duidelijkheid

Capon is verrassend nuchter in zijn analyse. “Een feestje in de kleedkamer? Laat ons deze wedstrijd eventjes bezinken. Het voelt eerder aan als een opluchting, het besef dat we de redding hebben bewerkstelligd, volgt later wel. Een moeizaam seizoen is tot een goed einde gebracht.”

En zo wordt al vooruit gekeken naar 2022-2023. Het contract van Capon loopt in juni af. Is hij straks nog een ‘Kustboy’? “De club zal een wat afwachtende houding hebben aangenomen tot het behoud definitief was. We zullen de komende weken wel zien wat er gebeurt. Ik ben blij met de kansen die ik kreeg: van de 33 wedstrijden speelde ik er 23, een pak meer dan vorig seizoen. Ik voel me nog altijd prima.”

Uitblinker

Trainer Yves Vanderhaeghe breekt alvast een lans voor z'n vicekapitein. “Ik weet dat de clubleiding achter de schermen hard werkt aan volgend seizoen. Sta me wel toe het op te nemen voor de Belgen, want het was dit seizoen niet altijd makkelijk om aan de noodzakelijke zes landgenoten op het wedstrijdblad te komen”, klinkt het. “Brecht Capon bijvoorbeeld heeft nog maar eens zijn waarde getoond en was zaterdagavond één van de uitblinkers, zeker als je nog eens weet dat hij twee-drie weken out was met een blessure.”

“Brecht heeft engagement tegenover het publiek en gaat vol in de strijd. En na zo'n slopende, moeizame avond laat hij zijn emoties niet de vrije loop”, aldus nog Vanderhaeghe. “Met zijn ervaring is hij een voorbeeld voor iedereen, zeker voor jonge spelers die nog keihard aan hun carrière moeten werken. Zo iemand kunnen we volgend jaar zeker gebruiken.”

