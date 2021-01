Spartaan Arne Vandecasteele (21) stopt: “Viermaal per week naar het voetbal kan ik niet meer opbrengen”

voetbal tweede nationale ATweedeklasser Sparta Petegem is al klaar met zijn huiswerk voor volgend seizoen. Achttien spelers uit de huidige kern van trainer Bert Dhont blijven. Seger Scheyving haakte dit seizoen af door werk, Arne Vandecasteele stopt over enkele maanden met voetballen.

De doelmannen Tom Vandenbossche en Luc Baas plus de veldspelers Lorenzo Berwouts, Robbe Van Den Heede, Pieter De Wulf, Ralph Ameys, Tom Denoulet, Rienes en Anton Vanborm, Davy Joye, Wesley Basyn, Robbe Van Steenkiste, Kenneth Weytens, Kieriën Serpieters, Sam Blancke, Thomas Vande Velde, Ken Van Den Berghe en Gianni Swennen verdedigen ook volgend seizoen de groen-zwarte kleuren.

“Iedereen was snel overtuigd om te blijven”, beweert Bram Walgraeve. “Omdat dit naar alle waarschijnlijkheid een verloren seizoen wordt en iedereen met dezelfde groep aan een volledige competitie wil beginnen.”

Andere dingen

Opvallend is dat Arne Vandecasteele afhaakt. De student handelsingenieur uit De Pinte kende zijn opleiding bij SK Deinze en is aan zijn tweede campagne bij Sparta Petegem bezig. Hij bergt de voetbalschoenen tijdelijk of definitief op. De linksvoetige verdediger wordt volgende maand 22. Hij zou nog minstens tien jaar in een eerste elftal kunnen voetballen.

“Als de competitie heropstart, ga ik me nog elf speeldagen smijten. Daarna stop ik met voetballen”, verduidelijkt Vandecasteele. “Doordat we al sedert half oktober niet meer kunnen trainen en spelen, kreeg ik veel tijd om na te denken, om te overleggen met mijn ouders en mijn vriendin. Viermaal per week tijd steken in het voetbal kan ik niet meer opbrengen. Na dit academiejaar begin ik aan het vijfde en laatste jaar van mijn studies, en dat is één van de elementen in mijn beslissing om ermee te kappen.”

Quote De voorbije maanden merkte ik dat er nog andere dingen zijn. Zo kon ik eens met mijn ouders op weekend Arne Vandecasteele

“De voorbije maanden merkte ik dat er nog andere dingen zijn. Zo kon ik eens met mijn ouders op weekend. Als je voetbalt, is dat niet mogelijk, want dan is er meestal een wedstrijd. Dat ik dit leerde kennen, is één van de weinige positieve zaken aan de coronacrisis. Voetballen op een lager niveau heb ik overwogen, maar ook dan moet je blijven trainen. Over drie of vier jaar zal ik dat misschien doen. In de nabije toekomst ga ik enkel padellen en minivoetballen met vrienden.”

Lees ook: voetbal in tweede nationale A