Sparta Petegem uitgeschakeld na bekerthriller tegen Racing Mechelen: 2-4 na verlengingen en elf keer geel

Het bekerverhaal van Sparta Petegem eindigt in de vierde ronde. In de tweede helft werkten de Spartanen een 0-2-ruststand weg. Met tien tegen elf trok Racing Mechelen in de tweede verlenging het laken naar zich toe (2-4). In een bekermatch waarin ref Florian Stove elf maal geel trok.

Met Petegem en RC Mechelen stonden zondag twee kampioenen van vorig seizoen tegenover elkaar. Sparta pakte de titel in tweede nationale A, maar promoveerde niet. Mechelen werd kampioen in derde nationale B en speelt dit seizoen in tweede nationale B. De bezoekers liepen in de eerste helft dankzij twee goals van Dries Ventose tot 0-2 uit.

Hand in eigen boezem

“Tijdens de rust vroeg ik mijn spelers om weer het accent op voetballen te leggen”, reageerde trainer Bert Dhont na de uitschakeling. “Ik vond dat we voor de rust te veel meegingen in het viriele spel van Racing Mechelen. Denk dat we in de loop van de tweede helft via Davy Joye en Lorenzo Berwouts op strafschop verdiend langszij kwamen. Dat we met het mes op de keel in staat zijn om goed te reageren neem ik mee naar de competitie. Wat de verlengingen betreft steek ik de hand in eigen boezem. Na een trap moest ik Thomas Vande Velde vervangen. Omdat Davy Joye en Anton Vanborm door hun beste krachten zaten haalde ik ook hen naar de kant. Waardoor we te veel maturiteit kwijt waren.”

Politie opgeroepen

In de loop van de tweede helft gingen de poppen aan het dansen. Enkele bezoekende supporters begonnen in de staantribune met stoelen te gooien. Zodat beslist werd om een politiemacht op te trommelen. “Ik hoop dat ik zoiets nooit meer moet meemaken”, zuchtte aanvoerder Joye. “Met stoelen gooien in een tribune waar ook veel kinderen staan: te gek voor woorden. Bij elke overtreding was er veel animo op en naast het veld. Dat is nooit een goed teken. Voor de rust speelden wij wat te slap. Dat zetten we na de pauze recht. Uiteindelijk besliste handspel over winst en verlies. In 1A zou de hands van Olivier Luckx nooit bestraft zijn geweest.”

Doelpunten: 13’ en 45’ Ventose (0-1 en 0-2), 75’ Joye (1-2), 85’ Berwouts (pen. 2-2), 110’ en 119’ Hmouda (pen. 2-3 en 2-4).

Rood: 106’ Ventose (2x geel).