Sparta Petegem nam afscheid van Fabian Duyck en denkt aan Wim Van Acker als tijdelijke opvolger

voetbal challenger pro league Henk Dijkhuizen na de 2-2 van Patro tegen U23 Brugge: “Zuur omdat we het in de toegevoeg­de tijd weggeven”

Patro Eisden leek lange tijd op weg naar een 1-2-overwinning tegen Club NXT, maar in de toegevoegde tijd tekende Romeo Vermant, zoon van, voor de Brugse gelijkmaker. Ondanks het gelijkspel blijft Eisden bovenaan meedraaien. Meer zelfs, Patro staat na vier matchen op een gedeelde tweede plaats. “Geen reden om te klagen dus”, vertelt Henk Dijkhuizen. “Het is wel zuur dat we de gelijkmaker in de toegevoegde tijd slikken.”