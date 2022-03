Sparta Petegem na 5-1-winst tegen Menen steviger aan de leiding

voetbal eerste nationale Hannes Meeus en KVK Tienen laten zich niet uit hun lood slaan door late 1-0 bij Olympic Charleroi: “Op deze manier gaan we nog veel punten pakken”

KVK Tienen ging zaterdagavond tegen Olympic Charleroi niet voor het eerst dit seizoen met 1-0 de boot in op verplaatsing. Maar dat betekent niet dat het weer helemaal naar af is voor de Suikerploeg, want tot dik vijf minuten voor affluiten leek een verdiend punt in de maak bij het nummer vier uit de klassering.

13 maart