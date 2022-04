Sparta Petegem kampioen in tweede nationale A: “Promoveren met amateurs zou moeten kunnen!”

Aanvankelijk viseerden Sparta en Swennen het doelkader. Eerst devieerde hij een vrije trap van Joye tegen de lat, even later een voorzet van dezelfde Joye tegen de paal. Tijd om een beetje medewerking te verlenen moet de bezoekende doelman Depaepe gedacht. Op een lange bal verliet hij onoordeelkundig zijn kooi. Berwouts nam het geschenk aan. Even voorbij het halfuur kreeg centrale verdediger Makonga-Tara een tweede gele kaart. Net voor de rust kon Anton Vanborm verdubbelen nadat Joye werd afgeblokt. De tweede helft was een maat voor niets. Met tien bleef Zwevezele langdradig breien terwijl de acties van de thuisploeg een orgelpunt misten. Geen nood. De ruststand werd de eindstand. Een zege die Petegem de titel oplevert. Na een ongelooflijke reeks van achttien matchen zonder verlies: vijftien zeges en drie puntendelingen. Geen enkele ploeg doet beter. Geen enkele club kan beter.

Sterkste ploeg ooit

“Schitterend”, glunderde voorzitter Patrick Walgraeve tijdens de ereronde van de spelers. “We speelden kampioen in verschillende reeksen, maar dit is de sterkste ploeg die Petegem ooit had. Offensief zijn we heel sterk. Met Davy Joye als aanbrenger, lopende mensen rond hem als Anton Vanborm, de snelheid van Lorenzo Berwouts. Ook doelman Tom Vandenbossche was dit seizoen heel sterk. Komt daarbij nog onze trainer Bert Dhont. Hij kan ze enorm motiveren. Ziet hij een verslapping reageert hij, dat duldt hij niet. In diverse moeilijke matchen voerde hij vijf, zes verschuivingen door zodat we toch over de tegenstander geraakten. Dat is tactisch doorzicht. Hij is nog nooit trainer geweest van zo’n talentrijke groep. In onze eerste gesprekken voelden we al dat hij er wou voor gaan.”