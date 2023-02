Sparta Petegem haalt met negen tegen elf 0-2- en 2-3-achterstand op: “Deze 3-3 is een overwinning waard”

“Neen, aan de rust was ik alles behalve tevreden”, gaf trainer Bert Dhont toe. “We vielen met tien, kwamen 0-1 achter en ik kreeg van drie, vier spelers de vraag om zo of zo te spelen. Terwijl ik als trainer vooral de rust met 0-1 wou halen. Ik vermoed dat Thomas Vande Velde de bal speelt bij die tackle, maar hij deed dat ook voor een stuk uit frustratie. We waren te veel bezig met de ref, met de coach die nog niet had beslist wat te doen.”

Middenveld overslaan

“Die 0-2 kwam te snel”, ging Dhont verder. “Tijdens de rust had ik gevraagd toch te proberen nog een punt uit de brand te slepen. Omdat Rienes Vanborm in vorm is en Lorenzo Berwouts in z’n beste periode van het seizoen verkeert. Ons plannetje lukte, maar dan viel op corner de 2-3. En toch stelden mijn spelers zich recht en werkte Lorenzo fantastisch af. Diepe buiging voor mijn spelers, echt waar. Ik heb hen in de kleedkamer gefeliciteerd alsof dit een overwinning is. Zeven ploegen op tien zouden met negen tegen elf de handdoek gooien. Of erover waken geen vijf goals tegen te krijgen. Wij niet. We hebben keihard gevochten voor dat ene puntje.”