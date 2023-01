Sparta Bevere houdt eind dit seizoen op te bestaan: “Vooral door een gebrek aan actieve medewerkers”

Eind dit seizoen houdt derdeprovincialer Sparta Bevere op te bestaan. Negen bestuursleden van geel-blauw staken deze week de koppen bij elkaar en beslisten, naar verluidt na urenlang beraad, de club over enkele maanden op te doeken. In derde C staan de Spartanen momenteel derde.

Donderdag circuleerde een mededeling naar de resterende Spartanen. “Op een spoedvergadering stond maar één punt op de agenda: hoe zien we de toekomst van Sparta Bevere”, lezen we in het bericht. “Na uren zoeken naar oplossingen zijn we unaniem tot het besluit gekomen dat we, met pijn in het hart, definitief stoppen met voetbalclub Sparta Bevere. Door een opeenstapeling van redenen hebben we helaas gemerkt dat dit de beste en enige oplossing is. Dit verhaal willen we niet zo maar laten eindigen. Sparta Bevere engageert zich haar beloften tot het einde van het seizoen waar te maken. Het is belangrijk dat we dit als groep tot een goed einde brengen. Zeker op sportief vlak. Zo hoog mogelijk eindigen en afsluiten met een gigantisch afscheidsfeest, dat is het doel.”

Drie 65-plussers

In de mededeling staat niet meteen wat de grondslag van dit drastische besluit is. Ondervoorzitter Johan Gasthuys was, zoals altijd, bereid een beetje uitleg te geven. “Vooral een gebrek aan medewerkers”, zucht hij. “In het bestuur zijn we met drie 65-plussers: voorzitter Ivan Van Hoecke, penningmeester Patrick Van Cauwenberghe en ik. We hebben gezocht naar andere mensen die enige verantwoordelijkheid willen dragen, maar die hebben we niet gevonden. Enkele jaren geleden zijn we gestopt met de jeugdwerking. Van dan af is de neerwaartse spiraal begonnen. Voor ons is het niet langer houdbaar om deze club draaiende te houden. We hadden de beslissing al enkele keren uitgesteld, maar nu is ze jammer genoeg definitief.”

Geen financiële put

Nochtans was Guy De Vreese, toen trainer Krist Furniere twee maand geleden bekend maakte dat hij eind dit seizoen de club zou verlaten, op zoek naar een opvolger en waren er al overeenkomsten met eventuele nieuwkomers. “Ik wil wel benadrukken dat de beslissing om de club op te doeken niets te maken heeft met het financiële”, besluit Gasthuys. “Op dat vlak zitten we zeker niet in een put. Na een tegenslag enkele jaren geleden hadden we het gat dicht gefietst. We hebben vooral een tekort aan echt actieve bestuursleden.”