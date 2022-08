Spaanse middenman Fornés maakt Maaseikse kern compleet

Met Fornés haalt Maaseik een topper in huis. Miquel Àngel Fornés, Miki voor de vrienden, werd in het voorbije succesjaar van zijn team Unicaja Costa de Almería uitgeroepen tot beste blokker en beste middenaanvaller in de Spaanse cup en competitie. Ook tijdens zijn periode in Roeselare bewees de Spanjaard een betrouwbare pion in het middencompartiment te zijn. Na zijn verblijf in West-Vlaanderen speelde hij nog in Frankrijk bij Tourcoing-Lille en in eigen land bij Teruel en Almeria. Eerder was hij ook aan de slag bij Narbonne (Fr) en Molfetta (It).