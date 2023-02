Souhail Taqi en SK Londerzeel voor derby in en tegen Pepingen-Halle: “Het is al een beetje van moeten voor ons”

“De laatste weken zijn we inderdaad niet zo goed bezig met vier gelijke spelen en vooral de nederlaag van afgelopen zondag thuis tegen Lebbeke”, opent Taqi. “Zo lieten we weer een ploeg dichter bij ons komen en dat had zeker niet gehoeven. Wij gaven het vooral zelf weg en dan kan je van eender welke ploeg verliezen in deze reeks. Zuur is dat want we wisten dat er nochtans heel wat op het spel stond.”

Belangrijke maand februari

“Dat alles maakt dus dat het dit weekend al een beetje van moeten is voor ons”, gaat Taqi voort. “De rest van de maand februari wordt nog heel belangrijk met na Pepingen-Halle ook nog matchen tegen de beloften van KV Mechelen en Beerschot. Het is dan ook hoog tijd dat we in deze matchen het maximaal aantal punten behalen om niet te veel naar onder te moeten zien. Want de weken nadien komen de ploegen bovenin eraan. Al is het dan inderdaad wel opmerkelijk dat we tegen die ploegen wel de nodige punten wisten te behalen. Maar goed, dat is deze keer geen garantie. Nu telt enkel zondag in wat toch een derby is en dus een match die leeft. In de heenronde wisten we hen met stevige 4-0 cijfers te kloppen en dat zullen zij natuurlijk niet vergeten zijn. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken en van onze eigen sterkte uitgaan. En dan kan die eerste zege van 2023 eindelijk een feit zijn.”

Belangrijk zijn

Zelf blijft Taqi, bezig aan zijn eerste seizoen in Londerzeelse loondienst, ook volgend seizoen op post. Dat het dan een heel ander Londerzeel zal zijn door de vele vertrekkers, nu ook nog Yildiz en De Kegel, deert hem niet: “Ik heb inderdaad bijgetekend voor één seizoen. Ik voel me hier goed en ik ga er alles aan doen om dat gevoel te blijven behouden. Het is nu aan ons als ploeg om de komende weken en maanden hard te blijven werken zodat Londerzeel in tweede amateur blijft. In derde amateur hoort deze club wat mij betreft zeker niet thuis. Dat er inderdaad heel wat spelers andere oorden opzoeken, maakt mij niet zoveel uit. Ik kijk vooral naar mezelf en mijn ontwikkeling als speler. En dan zie ik wel wie mijn ploegmaats worden en wie de trainer. Ik ga hard blijven werken om belangrijk te kunnen zijn voor deze club. Zoals in de heenmatch tegen Pepingen-Halle toen ik de 1-0 maakte met een knappe lobbal van net over de middenlijn inderdaad. Maar als ik zondag een intikker scoor of een assist uitdeel, ga ik even blij zijn hoor (lacht). De manier waarop maakt dus niet uit, zolang we maar winnen.”