Soufian El Fakiri pendelt tussen FT Antwerpen en Rode Duivels Futsal: “Niet kwalificeren tegen de Hongaren is geen optie”

Wielrennen Juniores Niels Driesen pakt vijfde plaats in Pa­rijs-Rou­baix: “Een bevesti­ging dat ik dit soort wedstrij­den aan kan”

Niels Driesen (Acrog Tormans Balen) was de beste Belg in Parijs-Roubaix voor junioren. De Zuid-Limburger reed naar een knappe vijfde plaats. Driesen sloot op Carrefour de l’Arbre aan bij vijf andere renners die finale kleurden. “Ik ben heel tevreden met dit resultaat”, zegt Driesen die vlak achter de eerste drie renners over de eindmeet reed. “Of ik had kunnen winnen? Daarvoor ben ik niet snel genoeg.”