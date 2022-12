Soufian El Fakiri met FT Antwerpen niet naar halve finale van beker: “Dit RSCA was vandaag te sterk”

Futsal eerste nationaleFT Antwerpen is er niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de halve finale van de beker van België. De ploeg bood moedig weerstand tegen RSCA Futsal, maar paars-wit bleek door te gaan op het elan van de Champions League. De spelers krijgen nu tien dagen vrij en hervatten op 13 januari thuis tegen Bilzen.

In de competitie kon FT Antwerpen veertig minuten lang RSCA het vuur aan de schenen leggen. In de kwartfinale van de beker liep het zo een vaart niet. Grello bracht de bezoekers halfweg de eerste helft op voorsprong. FTA dreigde wel via Buyl, maar het was te weinig om aanspraak te kunnen maken op meer. Kort na de rust verdubbelde Diogo de Brusselse voorsprong. Antwerpen maakte het truitje wel nat, maar het heilig vlammetje ontbrak. In de slotfase zette Jelovcic de 0-3-eindcijfers op het bord.

Volledig scherm Soufian El Fakiri stelde dat griepverschijnselen de ploeg parten speelden. © EVL

Soufian El Fakiri

Soufian El Fakiri maakte een duidelijke analyse. “Dit RSCA was vandaag te sterk. Daar moeten we eerlijk in zijn. We waren gewoon onszelf niet. De voorbije dagen waren er nogal wat spelers ziek. Er werd niet normaal getraind. Uiteindelijk raakten de meesten wel speelklaar, maar je merkte dat ze niet honderd procent top waren. In de competitie was dat eerder wel het geval. Het was vandaag gewoon te weinig. Zeker in de eerste helft kregen we veel te weinig kansen om Anderlecht het lastig te kunnen maken.”

Karim Bachar

Coach Karim Bachar trad zijn speler bij. “Een aantal basisspelers hebben deze week niet getraind. Tegen dit Anderlecht breekt dat je zuur op. Enkel als iedereen honderd procent topfit is, maakt je een kans. Dat bewezen we in de competitie. Ik vond wel dat de uitslag wat overdreven was. 0-3-cijfers lijken er een beetje op te wijzen dat we niet zouden meegespeeld hebben. Dat beeld klopt niet helemaal. Mijn spelers hebben gestreden, ik kan hen niets verwijten.”

Ahmed Sababti

Ook kapitein Ahmed Sababti rekent dat FT Antwerpen de wet van de sterkste moest ondergaan. “Aan dit Anderlecht viel weinig te doen. We kwamen veel te weinig in ons spel. Wie geen kansen kan creëren, kan ook moeilijk aanspraak maken op meer.”