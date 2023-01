Soriba Sylla loodste Dikkelvenne met z’n eerste twee goals voorbij Aalst: “Mijn statistieken moeten beter”

De fans van Dikkelvenne en vermoedelijk ook de trainers stoorden zich in de eerste ronde meer dan eens aan de weinig beslissende dribbels van Soriba Sylla. De Fransman werd door geel-blauw overgenomen van het verdwenen SK Ronse, maar leek zich vaak te verslikken in z’n eigen bewegingen. In het Aalsterse Pierre Cornelisstadion veegde hij eindelijk de nul van zijn persoonlijke tabellen.

“Denk dat mijn eerste seizoenshelft niet slecht was, maar mijn statistieken moeten beter”, gaf Sylla toe. “Ik zorgde voor enkele assists, maar zelf een doelpuntje meepikken lukte voor Nieuwjaar niet. Gelukkig bleef ik het vertrouwen van de coach behouden. En zaterdagavond lukte ik mijn eerste twee goals voor Dikkelvenne. Denk dat we in Aalst ook verdiend de volle buit veroverden. De raadgevingen van coach Lieven Gevaert werden heel goed uitgevoerd. We vormden een goed blok, zonder hoog druk te zetten, maar bij balbezit probeerden we over de flanken snel uit te breken.”

Slecht terrein

Onder meer via Sylla. Net voor het halfuur legde Jassim Mazouz de bal in de rechthoek breed. Sylla was volledig vrijgelaten en plantte een hobbelende bal in de hoek. Nog voor de rust stelde Panneel (ex-KSCD) gelijk. Tien minuten voor het einde kon Dikkelvenne snel uitbreken. Dennis Van Vaerenbergh stuurde vanop de eigen helft Sylla in de diepte. De thuisploeg was op een eigen corner duidelijk de restverdediging vergeten. Toch dreigde de situatie 3 tegen 1 nog verkeerd te lopen voor de bezoekers.

“Het veld lag er erbarmelijk slecht bij”, vond Sylla. “Eigenlijk wou ik de bal breed leggen, maar dat lukte niet. Gelukkig bleef ik in een duel met een teruggekeerde verdediger in bezit van de bal en kon ik toch afronden. Zodat we de drie punten meegraaiden. Drie hele belangrijke punten in de strijd om het behoud. Want we klimmen naar de tiende plaats. Eigenlijk hadden we al meer dan 22 punten moeten hebben. In bepaalde wedstrijden waren we niet efficiënt genoeg. Ik denk aan de partijen tegen Harelbeke en bij Petegem. Gelukkig liep het in Aalst goed af. Hopelijk kunnen we zaterdag thuis tegen Olsa de lijn doortrekken.”

