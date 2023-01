Sören Dutoit met RC Harelbeke naar ex-ploeg KSV Oudenaarde: “Kans die ik niet kon laten liggen”

Niveau opkrikken

“Harelbeke belde eigenlijk voor volgend seizoen”, verduidelijkt Dutoit. “Tijdens het gesprek vroegen ze of ik al met Nieuwjaar kon komen. Met Oudenaarde en trainer Stefan Leleu speelde ik open kaart. Ik ben 31 en zat bij Oudenaarde niets meer te doen. Na die twee zware letsels mijn niveau opkrikken is als bankzitter niet mogelijk. Dus zette ik de stap. Het is ook wat dichter bij de deur. Bovendien kreeg ik bij Harelbeke mijn opleiding. Dit was niet de manier waarop ik van Oudenaarde afscheid wou nemen, maar de kans die zich plots aandiende kon ik niet laten liggen.”

Niet wanhopen

Dus verdedigt Dutoit voortaan het doel van de Ratten. En staat zaterdagavond uit bij z’n ex-ploeg een echte zespuntenwedstrijd op de kalender. Harelbeke, op één na laatste in de tussenstand, telt acht punten minder dan Oudenaarde dat op rang elf prijkt. Paars-wit moet zich rehabiliteren na het pijnlijke verlies vorige zaterdag tegen rode lantaarn Erpe-Mere United. “We waren allemaal zwaar ontgoocheld na die 1-2”, geeft doelman Dutoit toe. “Nochtans speelden we een hele goeie eerste helft. Alleen slaagden we er niet in, ondanks diverse mogelijkheden, een tweede keer te scoren. Naarmate de match vorderde begonnen de bezoekers er steeds meer in te geloven. In de slotfase kregen we het deksel op de neus. Jammer. Toch zijn er nog genoeg wedstrijden om de scheve situatie recht te trekken. Op Westhoek en Gullegem staan we respectievelijk drie en vier punten in het krijt. Er komen nog heel wat rechtstreekse duels. Deze maand verloren we drie maal met één goaltje verschil. We hadden minstens één keer gelijk moeten spelen of zelfs één maal winnen.”