Solomon Young met Leuven Bears naar Charleroi: “Ik wil zaterdag goed uitrusten”

Basketbal BNXT LeagueDonderdagavond staat het tweede duel van de kwartfinale van de play-offs op het programma. Na de knappe 80-63-overwinning van Leuven Bears in eigen huis tegen Charleroi volgt nu de terugwedstrijd in de Spiroudôme. Bij winst zijn de Leuvenaren definitief verzekerd van een plaats in de halve finale van de Belgische play-offs.

Leuven Bears speelde tegen Charleroi een ijzersterke tweede helft. In die twintig minuten werd de basis gelegd voor een afgetekende overwinning. Solomon Young – niet toevallig hij – ontpopte zich met zestien punten en negen rebounds tot één van de smaakmakers bij de thuisploeg. “Voor de rust hadden we het best lastig met Charleroi. Het verschil halverwege bedroeg ook slechts één punt. Beide ploegen teerden in die eerste periode op een sterke verdediging. Tijdens de rust heeft de coach niet veel gezegd. We moesten gewoon hard blijven werken. Na de herneming ging het tempo de hoogte in en waren we ook beter bij shot. Dankzij een sterk derde quarter konden we meteen het verschil maken.”

Meer weerwerk

De 80-63-winst in het eerste duel geeft Leuven Bears een mooie bonus, maar de klus is allerminst geklaard. Solomon Young gaat mee in het verhaal. “Donderdagavond zullen we in Charleroi ongetwijfeld meer weerwerk krijgen van de tegenstander. In de Elite Silver hebben ze laten zien dat ze over een goede ploeg beschikken. Ze spelen hun laatste kans uit. Anderzijds wil ik zaterdag goed uitrusten. (lacht) Indien er een belle komt, wordt die immers op zaterdag gespeeld. Die derde match zou ik liever vermijden.”

Alle opties

Na Nieuwjaar is Solomon Young enorm gegroeid in de competitie. De Amerikaanse centerspeler is duidelijk iemand met een enorm potentieel. Samen met Jakob Cebasek is hij de enige Leuvense speler die zijn contract nog niet heeft verlengd. “Ik weet dat er al gesprekken geweest zijn met de club, maar ik laat alles over aan mijn agent. Of je mij in september nog kunt interviewen in Leuven? Alle opties zijn open. (lacht) Verlengen bij Leuven, een transfer naar een andere Belgische club, het buitenland? Na de play-offs zal daar werk van gemaakt worden.”

Lees ook: meer basketbal