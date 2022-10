Sofie Oyen kroont zich tot winnares van Belgian Circuit: “Ik tennis zonder druk en fysiek sta ik sterk”

Op de banen van Waterloo Tennis werd Sofie Oyen winnares van de eindronde van het Belgian Circuit 2022. Zowel in halve finale tegen Emily Casteleyn als in finale tegen Zara De Schutter was het wel stevig knokken voor de speelster van GT Tessenderlo. “Telkens heb ik geprobeerd om zo agressief mogelijk te spelen”, aldus Oyen.

Vorig jaar in Bree verloor ze nog in kwartfinale van Justine Pysson, maar deze keer was het in Waterloo wel prijs voor Sofie Oyen (30). Na winst in het Limburgse duel tegen Antje Rubbrecht (6-2, 6-4) kroop Oyen in halve finale door het oog van de naald tegen Emily Casteleyn. Bij 5-3 in de derde set mocht de Antwerpse immers serveren voor de match. Oyen keerde de situatie en won met 6-3, 4-6, 7-5. Ook in finale tegen Zara De Schutter werd het voor Oyen geen gezondheidswandeling: 3-6, 6-3, 6-3.

Variatie

“Zowel in halve finale als in finale kon de match beide kanten uit”, bevestigt Oyen. “Met haar sterke service en forehand heeft Emily stevige wapens op indoorcourts en tegen Zara zijn het altijd lastige matchen. Ik bleef er telkens voor gaan en probeerde zo agressief mogelijk te tennissen. Mijn voornaamste wapens ? Met mijn variatie heb ik voor velen een atypisch spel en het feit dat ik helemaal zonder druk speel, helpt mij dikwijls uit lastige situaties. Conditioneel verzorg ik mij zo goed mogelijk, dus ook op fysiek vlak zijn er geen problemen.”

Combinatie tennis en padel

Met deze titel op het Belgian Circuit heeft Oyen alweer een topseizoen achter de rug. Een seizoen waarin ze zowel in tennis als in padel met de Belgische top meedraaide. “Ik ben vrij handig en daardoor kan ik tennis en padel goed combineren”, aldus Oyen. “Door die combinatie is het bij de start van het seizoen nooit mijn ambitie om voor het Belgian Circuit te gaan. De interclubmatchen tennis in mei en juni vormen echter een uitstekende voorbereiding op de zomertoernooien. Ik voelde de bal meteen goed en haalde mooie resultaten op vier- en vijfsterrentoernooien.”

Op de Padel Masters in Brugge bereikte Oyen samen met Justine Pysson twee weken geleden nog de halve finale. In de poulefase werd het zelfs een overwinning tegen de latere laureaten Dorien Cuypers en Annouck Meys. Oyen greep net naast een selectie voor het WK dat einde deze maand in Dubai start. “Natuurlijk had ik daar graag bij geweest”, zegt Oyen. “Ik sta eerste reserve voor de speelsters op de rechtse positie. Door mijn combinatie met tennis trainde ik wat minder en dat heeft me wellicht de das omgedaan.”