Sofie Oyen-Antje Rubbrecht en Benjamin D’Hoe-Olivier Rojas op eindronde van het Belgian Circuit in Waterloo

De apotheose van het Belgian Circuit – de beste acht in de eindstand kregen een uitnodiging - wordt deze keer afgewerkt op de indoorcourts van Waterloo Tennis. Bij de mannen start Tenkie Park-speler Benjamin D’Hoe als eerste reekshoofd. Na een drukke tenniszomer sloot D’Hoe met zes toernooioverwinningen het Belgian Circuit als leider af. In kwartfinale botst D’Hoe vrijdag meteen op zijn clubgenoot van Tenkie Park, Olivier Rojas. Beide spelers stonden dit seizoen één keer tegenover elkaar. In de halve finale van het toernooi van De Lusthoven haalde Rojas het in juli na een thriller met 9-7 in de tiebreak van de derde set: 6-4, 3-6, 7-6. Voor de winnaar van het duel gaat het zaterdag in Waterloo verder tegen Julien Dubail of Maxime Lapraille.

Oyen tegen Rubbrecht

Bij de vrouwen eindigde Tessenderlo-speelster Sofie Oyen na een alweer uitmuntende zomer – zo won ze tijdens dezelfde week de toptoernooien van Terhulpen en Panorama – als nummer één in de eindstand van het Belgian Circuit. Vrijdag staat Oyen in kwartfinale in een Limburgs onderonsje tegenover Antje Rubbrecht. De speelster van TC Diest, die dit seizoen de toernooien van Lommelse, Theux, Wezel en Wimbledon op haar naam schreef, eindigde in de stand van het Belgian Circuit op de negende plaats, maar neemt de plek van de afwezige Lara Salden in. In halve finale wordt het voor Oyen of Rubbrecht een duel tegen Emily Casteleyn (TC Diest) of Anouk Delefortrie. Na Oyen staat de Vlaams-Brabantse Zara De Schutter genoteerd als tweede reekshoofd.