Sofie Hawinkel: “LVL Genk bestaat drie jaar en al twee keer mochten we voor de titel spelen”

“We hebben alle ploegen van de Liga kunnen kloppen”, vat coach Van de Vyver het jaar samen. “Behalve Charleroi, dat is blijkbaar ons zwarte beest. De kwaliteit van onze receptie was het struikelpunt tijdens deze wedstrijd. We hebben een correcte match gespeeld en we hebben een mooi seizoen achter de rug. Jammer dat we dit niet met een titel kunnen afsluiten.”

Afscheid

Sofie Hawinkel bevestigde de woorden van haar trainer. “In de passing hadden we het moeilijk”, vertelt de kapitein van LVL Genk. “We vochten terug in de derde set, maar Gent was erg sterk. Ik neem nu afscheid van deze ploeg en van het volleybal. Ik ben fier, want ik had niet gedacht dat we hier gingen staan. Er vloeien toch traantjes van ontgoocheling in ons team. Begrijpelijk want we hadden onze ambities duidelijk gemaakt. De club - met speelsters van As en Tongeren - bestaat nu drie jaar. Wanneer je dan al twee keer voor de titel mag spelen, dan is dat zonder meer een knappe prestatie. Twee keer net niet, maar we waren telkens dicht bij winst van het kampioenschap. Dat is toch ongelooflijk mooi van de Limburg Ladies.”