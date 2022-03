Sofie Hawinkel hangt na dit seizoen volleyplunje aan de haak: “Afscheid met een titel? Graag”

LVL Genk verzekerde zich afgelopen weekend van de titelfinale in de Liga A van het vrouwenvolleybal. Voor kapitein Sofie Hawinkel de uitgelezen kans om afscheid te nemen met een prijs. De 27-jarige aanvalster hangt na dit seizoen haar volleybalplunje aan de haak. “De combinatie met mijn job als kinesist was te zwaar. Ik wil ook opnieuw gaan studeren”, zegt Hawinkel die graag afscheid wil nemen met een prijs. “Gent is favoriet, maar in een finale is alles mogelijk.”

Opnieuw werk aan de winkel voor manager Pieter Walbers die een jaar na het afhaken van Lore Gillis als kapitein bij LVL op zoek moet gaan naar een nieuwe skipper en een puntenkanon. Sofie Hawinkel ontpopte zich de voorbije seizoenen bij LVL en eerder bij Tongeren tot een betrouwbaar sluitstuk in het aanvallende compartiment. Een groot verlies dus voor de Genkenaars, maar Hawinkel hoopt op een afscheid in stijl.

“De titel? Graag”, lacht Hawinkel die niet verrast is dat LVL de titelfinale bereikte. “Ik had wel wat meer tegenstand verwacht van Asterix. Ook al hadden we in de eerste wedstrijd al een grote stap gezet. Tevreden? Ja en heel fier ook. Een jaar geleden gingen we in de finale onderuit tegen de Oost-Vlamingen en in de competitie kwam Asterix nog winnen in Genk. Redenen genoeg dus om aan een revanche te denken.”

Geen verrassing

Ook de halve ploeg die na de vorige competitie de overstap maakte naar Asterix, was een reden om te bewijzen dat het project LVL rijp is om te oogsten. “Ik vind dat we op de eerste plaats van onze eigen sterkte moeten uitgaan. Tegen wie dat dan ook is. Maar goed, ik geef toe dat Asterix wippen meer dan een goed gevoel opleverde.” In de finale wacht Gent, opnieuw verrassen? “De winst tegen Asterix was niet echt een verrassing, maar als we het ook tegen Gent klaren, dan is dat wel een onverwacht verhaal.”

Via Riemst en Tongeren

Sofie Hawinkel debuteerde in het seizoen 2014-2015 met Riemst in de hoogste klasse. Daarna trok ze naar Tongeren om mee in de fusie met As te stappen. Op haar 27ste komt er einde aan volleybal in de Liga A. “Een bewuste keuze. Ik train nu veel en de combinatie met een kine-praktijk is niet evident. Gelukkig kan ik rekenen op een heel flexibele partner, maar ik wil me verder specialiseren.”