Sofie Goossens (LVL) na vijfsetter in Tchalou: “Heel belangrijke overwinning”

VOLLEYBAL LIGA ALVL Trixxo Genk sluit 2022 af met een overwinning op het veld van Tchalou. De Genkse vrouwen kwamen twee keer op achterstand, maar vochten evenveel keer terug. “Dit is een heel belangrijke overwinning voor ons”, reageert Sofie Goossens. “En vooral een opsteker na drie moeilijke wedstrijden tegen sterke ploegen.” Genk mag de eindejaarsstop in op een zesde plaats.

De Trixxo-vrouwen speelden de voorbije drie weken voor eigen publiek, maar die zagen drie nederlagen. Ook tegen kampioen Gent, een match waarin de Limburgse vrouwen meer verdienden dan een punt. Tijdens die match toonden de Genkse jonkies veel grinta en vooral veel potentieel. “Jammer dat we in die match niet kregen wat we verdiend hadden. Maar goed, dat maakt allemaal deel uit van het groeiproces waarin we ons op dit moment nog bevinden”, zegt Sofie Goossens.

Verlies vermijden

Na Gent kwamen Oudegem en Oostende over de vloer in de Genkse topsporthal. Zonder punten voor de thuisploeg want er stond twee keer een 1-3-nederlaag op de bordjes. “We hadden het inderdaad niet makkelijk tegen topploegen. Op die momenten merk je dat er nog een duidelijk niveauverschil is. Een op negen is geen goed resultaat en daarom was de match op het veld van Tchalou zo belangrijk. We wilden absoluut nieuw verlies vermijden en een goede prestatie neerzetten.”

Krap, maar verdiend

LVL moest in Henegouwen aanvankelijk achtervolgen, want na een 8-7-opener voor de bezoekers, nam Tchalou over. Genk reageerde in de tweede set, maar set drie was weer voor de thuisploeg. “Dus waren we weer op achtervolgen aangewezen. De nieuwe achterstand heeft ons niet uit ons lood geslagen. We zijn blijven vechten. De vierde set was krap, maar wel verdiend voor ons”, aldus Goossens die vanaf set drie Elisa Wijers kwam vervangen.

Ze scoorde uiteindelijk zestien punten waarvan 5 opslagpunten. “Ik ben tevreden. Met mijn prestatie, maar toch vooral omdat we er voor zijn blijven vechten en uiteindelijk de winst nog gepakt hebben. We hebben getoond dat we kunnen vechten. Hopelijk trekken we die lijn na nieuwjaar door en kunnen we ook tegen een topploeg bevestigen.” LVL speelt de eerste wedstrijd in het nieuwe jaar op 7 januari in eigen huis tegen Antwerpen.