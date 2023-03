Sofie Gierts wil met mannen van Ukkel in Eredivisie blijven: “Geweldig om te werken met jonge atleten”

Sofie Gierts, zes keer winnares van de Gouden Stick, heeft als T1 voor het tweede seizoen de mannen van Ukkel Sport onder haar hoede. Vorig jaar in Nationale 1, de tweede klasse van het hockey, dit seizoen in de Eredivisie. “Mijn jonge groep mag nog fouten maken, maar in de Eredivisie is daar natuurlijk weinig ruimte voor”, zegt ze.

De Mortselse Sofie Gierts zette bij Ukkel Sport haar eerste hockeystappen. “Ik speelde er tot mijn achttien jaar”, aldus Gierts. “Ukkel heeft een voorname plaats in de historie van het Belgische hockey. Bij de professionalisering van hockey in ons land heeft Ukkel Sport de boot gemist. Er werd van onderuit weer helemaal opgebouwd en vorig seizoen achtte de club de tijd rijp om terug de sprong naar de Eredivisie te wagen.”

Bij haar eerste seizoen als T1 van de mannen van Ukkel loodste Gierts het team meteen naar de Eredivisie. “Dat ging vrij vlot, maar in de ION Hockey League is het natuurlijk een ander paar mouwen”, zegt ze. “Mijn jonge spelers waren steeds zeer succesvol in de jeugdteams en ook vorig seizoen werd er amper verloren. Leren wat verliezen is: dat is ook een leerschool.”

Dat het voor de twee gepromoveerde clubs, Ukkel Sport en Old Club, dit seizoen een retourticket naar Nationale 1 wordt, is nog helemaal geen uitgemaakte zaak. Beide clubs staan met zes punten op de laatste plaats in het klassement, maar Daring en Leuven tellen slechts één punt meer. Die vier teams maken op de negen laatste speeldagen uit welke twee ploegen degraderen, welk team de barrages speelt en wie er sowieso in de Eredivisie blijft.

Een minicompetitie

“Ik denk dat we kwalitatief sterk genoeg zijn om op die negende, veilige, plek te mikken. Dat is in ieder geval het doel”, aldus Gierts. “Ik hoor veel positieve geluiden over ons team, we hockeyen goed, maar we staan wel waar we staan: voorlaatste. Ik vind het super om met deze jonge atleten te werken. Er zit veel potentieel in mijn team. Die jonge gasten mogen fouten maken, maar op dit niveau wordt dat natuurlijk afgestraft. De kloof tussen de top acht en de laatste vier in de stand is groot. Punten pakken tegen Léopold of Dragons zullen we niet doen. De laatste vier in de stand spelen als het ware een minicompetitie. In de onderlinge duels moeten er punten gesprokkeld worden. Te beginnen met het thuisduel van zondag tegen Leuven.”

Gierts die jarenlang T1 was van de vrouwen van Antwerp is nu dus voor het tweede seizoen bij de mannen aan de slag. “De dynamiek is misschien anders, maar in essentie verandert er weinig”, zegt ze. “Je coacht mensen.”

FIH-cursus afgerond

Tijdens het voorbije WK in het Indiase Bhubaneswar was Gierts aanwezig om er haar FIH-trainerscursus af te ronden. “We zaten er zes dagen opgesloten, maar het was wel leuk om je inzichten met trainers van overal ter wereld te delen”, besluit ze. “Mijn ambities als coach? Ach, ik heb een vaste job en wat ik daarnaast voor mijn sport doe is pure passie. Elke opportuniteit die op je pad komt - zoals nu de mannen van Ukkel - is mooi meegenomen. Ik heb geen stappenplan.”