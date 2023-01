Sofiane Bouzian en KVK Tienen kloppen ook Dessel Sport en zetten mooie reeks neer: “Strijden met de beste amateurclubs in eerste nationale”

Eerst de orde van de dag of het voorbije weekend en dat was zoals voorspeld een lastige wedstrijd in en tegen Dessel. “Nee, ik zou het niet meteen bestempelen als een aantrekkelijke pot voetbal, maar in zo’n uitmatch staat het resultaat toch voorop”, meent doelman Bouzian. “Als ploeg deden we het gewoon goed en hebben we die driepunter zeker niet gestolen. Voor rust kwamen we met een schot van Bogaerts op de paal en die kopbal van Naudts al dicht bij een voorsprong en verder gaven we ook weer weinig weg achterin. Het enige dat we tijdens de pauze wel gecorrigeerd hebben, is dat we iets agressiever in die duels mochten gaan. Dessel knokte onder coach Vreven sowieso voor wat het waard was, dan kan je als tegenstander niet onderdoen. We behielden ook het vertrouwen dat het goaltje uiteindelijk wel ging vallen, al kwam die 0-1 rond het uur dan een beetje uit het niets met die lage schuiver van Arrivas.”

Hoog eindigen

Verder konden ze bij de Suikerploeg rekenen op een attent keepende Sofiane Bouzian, die telkens op de afspraak was wanneer ze bij Dessel de neus aan het venster staken. “Klopt ja, ik kan zeker tevreden zijn van mijn eigen prestatie”, knikt hij. “Voor mij is het vooral zaak om goed te proberen de concentratie te bewaren. We staan echt wel goed in blok tegenwoordig, dus doe ik mijn best om de ploegmaats zo goed mogelijk te coachen. En die twee keer dat ik me echt moest onderscheiden, stond ik er telkens wel. Met deze derde overwinning op rij sluiten we de heenronde af met 28 punten. En dan te denken dat we vorig jaar geëindigd zijn met 32 punten, al telden we toen wel een aantal wedstrijden minder. Niet dat we nu al achterover gaan leunen, want we willen echt wel zo hoog mogelijk eindigen. Het zou heel mooi zijn als we ons in de strijd om de beste amateurclub kunnen mengen en daarvoor hebben we ons vizier nu op Heist en Thes gericht.”

Ambitie voor profclub

Mooi om zien dat het Tienen na een mindere start helemaal voor de wind gaat in eerste nationale. De club zit terug in een opwaartse spiraal, een positie die hen alleen maar kan helpen om de sterkhouders aan boord te houden tijdens de contractbesprekingen. “Ik koester nog altijd de ambitie om het hogerop waar te maken en bij een profclub aan de slag te gaan”, aldus nog Bouzian, die na dit seizoen einde contract is. “Ik heb daar ook nooit een geheim van gemaakt, maar in het voetbal weet je natuurlijk nooit (knipoogt).”

