Sofiane Achnak en KFC Diest lijden eerste seizoensnederlaag op het veld van Schoonbeek-Beverst (1-0): “We hebben zelf te weinig gebracht”

voetbal derde nationale BKFC Diest heeft zaterdagavond op het veld van Schoonbeek-Beverst zijn eerste nederlaag van het seizoen opgelopen (1-0). In een kansarme partij wist de thuisploeg het verschil te maken op een stilstaande fase. Het Warandeteam komt zo na vier speeldagen in de brede middenmoot van de rangschikking terecht.

“Ik had op voorhand eerlijk gezegd nog nooit van Schoonbeek-Beverst gehoord”, moest Sofiane Achnak achteraf toegeven. “Het was voor de meesten onder ons een onbekende tegenstander. Of zij de betere ploeg waren? Dat durf ik niet te zeggen. Het is misschien wel een beetje onze eigen fout dat we verloren hebben. Vooral in de eerste helft hadden wij het meeste balbezit, maar we hebben er te weinig mee gedaan. Schoonbeek-Beverst stond laag in blok, dus er vielen weinig kansen te noteren. Het is niet verwonderlijk dat een vrije trap uiteindelijk de partij besliste. Die bal ging mooi binnen. Frustrerend voor ons, maar goed. Dat is voetbal.”

Het flink vernieuwde KFC Diest start dus met vijf op twaalf. “Eén keer gewonnen, twee keer gelijk en nu dus die eerste nederlaag”, stelt Achnak vast. “Dat stond er ooit wel eens aan te komen. We mogen niet vergeten dat we nog altijd met een heel jonge groep bezig zijn. We mogen dat excuus zeker niet elke week gaan inroepen, maar het speelt wel mee. Als we de bal hebben, moeten de juiste beslissingen genomen worden en daar moet soms nog wel wat aan gewerkt worden.”

Tijd nodig

Sofiane Achnak (31) kende al veel omzwervingen in het nationale voetbal, met tussen 2016 en 2018 onder andere al eens een passage bij KFC Diest, dat nu — nog maar eens — in woelige wateren terechtgekomen is. Vanwaar de terugkeer naar de Warande? “Het is KFC Diest, hé”, lacht de flankverdediger. “Het is en blijft nog altijd een speciale club. Wit of zwart. De contacten zijn pas twee weken vooraf gelegd. Het nieuwe bestuur heeft me hun project uitgelegd. Ze zochten nog ervaren spelers om de groep mee op sleeptouw te nemen en ik ben erop ingegaan.”

“Er is hier intussen veel veranderd. Er zijn veel nieuwe gezichten, maar het komt wel goed. Ik geloof in deze groep. Er is duidelijk potentieel aanwezig en coach Danny Boffin kan ons met al zijn ervaring iets bijbrengen. Hij geeft zijn spelers het nodige vertrouwen en er wordt hard gewerkt op training. We hebben alleen nog wat tijd nodig.”

