Sofia Costoulas start haar tennisjaar 2021 met proftoernooien in Egypte

Vicky Van de Peer moet geduld uitoefenen in Turkije: “Trainen met kletsnatte tennisbal­len”

11:23 Tussen de studies door hoopte Vicky Van de Peer op enkele zonnige ITF-tennisweken in het Turkse Antalya, maar dat draait voorlopig helemaal anders uit. De eerste week viel letterlijk en figuurlijk in het water. Gelukkig is er beterschap op komst. “Vanaf dinsdag hopen we weer op een normale manier te kunnen trainen”, zegt Van de Peer.