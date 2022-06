Sofia Costoulas bereikte haar eerste finale op een 25.000 dollar-toernooi. “Dit is alweer een nieuwe stap”

Drie keer stond Sofia Costoulas (WTA 709) al eens in de finale van een 15.000 dollar-toernooi, maar in het Indiase Gurugram werd het een eerste eindstrijd op een 25.000 dollar-toernooi. In het hete India knokte Costoulas (WTA 709) zich in de tweede ronde (6-7, 6-1, 7-5) mooi terug in de wedstrijd tegen de Russische Ekaterina Yashina (WTA 416) en in kwartfinale schakelde ze zelfs de als eerste geplaatste Letse Diana Marcinkevica (WTA 309) met 6-4, 6-4 uit. In finale tegen thuisspeelster Karman Kaur Thandi (WTA 497) zette Costoulas in de tweede set een 0-2- achterstand recht om uiteindelijk die set nog met 6-2 te grijpen. Nadat Costoulas een felbevochten game bij 1-2 in set drie verloor, drukte Thandi door: 6-4, 2-6, 6-1.

Veertig graden

“Een eerste finale op een 25.000 dollar-toernooi betekent in ieder geval alweer een nieuwe stap in de ontwikkeling van Sofia”, aldus mama Patricia Costoulas. “Begin dit jaar speelde ze al een kwart- en halve finale op 25.000 dollar-toernooien in Ecuador. De omstandigheden zijn best wel zwaar in India. Het is zeer vochtig en de temperaturen lopen op tot veertig graden en meer. De plaatselijke speelsters zijn dat gewend, maar voor de Europese tennissters is dat een stuk minder evident.”

Junior Grand-Slams

Vanaf dinsdag speelt de 17-jarige Costoulas – indien de fysieke paraatheid dat na deze slopende week toelaat - een nieuw 25.000 dollartoernooi in Gurugram, daarna gaat het naar het juniorentoernooi van Wimbledon. Bij de junioren staat Costoulas op dit moment derde op de wereldranglijst. De Limburgse belofte haalde begin dit jaar de finale op de Australian Open, op Roland Garros werd het een nederlaag in de eerste ronde. Die nederlaag in Parijs betekende pas de derde verlieswedstrijd van het jaar bij de junioren. Costoulas blonk uit op de Grade 1-toernooien van Traralgon, Vrsar en Plovdiv én schreef ook het Grade A-toernooi van Offenbach op haar naam. “Omwille van dat zeer mooie parcours heeft Sofia zich vlug over de nederlaag in Parijs gezet”, zegt mama Patricia. “Uiteraard was ze ontgoocheld omdat Roland Garros de Grand Slam het dichtste bij huis is en ze het er goed wilde doen. Ach, een nederlaag of een mindere dag: het hoort er bij en daar leer je ook van. In ieder geval zal Sofia dit seizoen de juniorentoernooien en het profcircuit blijven combineren.”