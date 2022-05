Sody Schiettecatte (VCE Huise-Ouwegem) klimt naar derde provinciale: “Niets moet, alles mag”

In die partij klom Huise-Ouwegem via Jelle Lannoo vroeg op voorsprong. “In de loop van de eerste helft hebben we dankzij doelman Gilles Meirlaen een paar moeilijke moment overleefd”, geeft Schiettecatte toe. “Kort na de rust werd het 2-0. Nadien moesten de bezoekers nog meer risico’s nemen. Iets wat wij keurig afstraften. In de omschakeling konden we nog drie keer scoren.”

Liefst in de C-reeks

“Omdat we in de C-reeks de meeste ploegen en spelers kennen”, motiveert de trainer zijn voorkeur. “Moeten we in de B-reeks spelen komen we veel clubs tegen die we helemaal niet kennen. Voor de start van deze competitie was promoveren naar derde het doel. Dat is gelukt. Nu moet niets en mag alles. We zetten de stap met de jongens die er nu zijn. Enkel Bram Van Hecke gaat weg. Hij kiest voor Sparta Bevere. Ik hoop dat er toch nog één of twee transfers worden gerealiseerd. Frank Desmijter, onze sportief verantwoordelijke, is daarmee bezig. We doen het met een vrij jonge ploeg. Lennert Salomon en Jelle Lannoo zijn onze oudste spelers, maar nog geen dertig jaar. Heel wat jongeren zullen volgend seizoen nog meer kansen krijgen. Aan hen om te bevestigen.”