Snookertoernooi DMT Open haalt indrukwekkend deelnemersveld naar ons land: Luca Brecel, maar ook internationale topperss bekampen lokale amateurs

Op dit moment worden in het Verenigd Koninkrijk de kwalificaties van het WK gespeeld, maar ook in ons land is er dit weekend snooker van hoog niveau te zien. 128 spelers, zowel lokale amateurs als internationale profs, dingen mee naar de hoofdprijs van 3.000 euro tijdens de zevende editie van de DMT Open. Op de erelijst prijken namen als ex-prof Bjorn Haneveer, Ben Mertens en onze nummer tien van de wereld Luca Brecel. Die laatste is ook nu weer de topfavoriet, al krijgt hij zeker tegenstand van onder meer Belgisch Kampioen Kevin Hanssens en profspelers als Bulcsu Revesz, Umut Dikme, Florian Nuessle en Steven Kershaw. Maar ook uit eigen land zijn Sybren Sokolowski en Peter Bullen in de gaten te houden. Opmerkelijk: onze twee Belgische kersverse profs Julien Leclercq en Ben Mertens spelen op zaterdag nog tegen elkaar in de voorronde van het WK voor profs. De verliezer van die partij zal ook deelnemen in Jemappes. De winnaar van de clash der Belgen moet daarna nog twee wedstrijden winnen om het tot in het iconische Crucible Theatre in Sheffield te schoppen.

Professioneel

Het is intussen de zevende editie van het toernooi waarvan de organisatie in de handen ligt van Gery De Mol. Hij is de kracht achter zowel de DMT Open als de DMT Tour, met bijna om de twee weekends een toernooi verspreid doorheen België. Hij bouwde de naamsbekendheid van DMT gestaag uit met als resultaat dat quasi elk toernooi dat hij organiseert in een mum van tijd volgeboekt is. Professionaliteit met onder mee enkele livestreams, live resultaten en leuke verschillende formats zijn de ingrediënten voor een succesvol recept.

De frisse, no nonsense organisatie staat daarmee in schril contrast met de pijnlijke tijd die het Belgische snooker op nationaal gebied momenteel doormaakt. Er is sinds enkele jaren een splitsing ontstaan tussen twee ‘bonden’ BBSA en BSF die elk met een deel van de aangesloten spelers gaan lopen. In een land waar snooker al geen grote sport is, blijkt dat een kwalijke evolutie. Officiële toernooien worden maar lauw onthaald met een beperkt inschrijvingsveld tot gevolg. Een nieuwe fusie dringt zich, maar het is afwachten wie iedereen daarvoor opnieuw rond één tafel kan krijgen.

In afwachting daarvan, en om wat op te warmen voor het WK snooker, rept u zich dit weekend best naar Delta Moon voor een vierdaags snooktoernooi op hoog niveau.

Volledig scherm Een beeld uit Delta Moon, de nieuwe club waar het toernooi zal plaatsvinden. Op de foto Kobe Vanoppen (rechts) en Alwyn Heynderickx. © rv

