Snikhete eerste training voor tweedenationaler Diegem Sport: “We blijven rustig”

“We hebben niets geforceerd op de eerste training”, aldus coach Nico Van Nerom. “De spelers kregen een individueel trainingsschema mee van fysical coach Dirk Peremans en hebben goed gewerkt. Het zou gek zijn om dat met deze hitte teniet te doen. Dirk heeft de voorbije weken de prestaties van de spelers opgevolgd. Elke zondagavond gaf hij Yves Vanderveeren en mezelf feedback over de resultaten. Hier en daar moesten we een beetje bijsturen, maar over het algemeen moet ik de spelers feliciteren met de goede opvolging. Spelers die niet bereid zijn om hierin mee te gaan, zijn in de club ook niet op hun plaats”.

Geen stage

Geen overtollige kilo’s of spelers uit conditie dus op de eerste training die op het hoofdterrein plaatsvond. Maxime Mauën kreeg na zijn examens extra rust, Lucas Honshoven keert pas later terug uit vakantie en ook Axel Frix (ziek) ontbrak. Voor het overige tekende iedereen present, ook nieuwkomers Ilias Labiad (Corby Town, Engeland), Maxime Gody (FC Eppegem), Nils Struys (Tienen) en Achraf Bouhajra (Rupel-Boom).

“Een stage komt er ook dit jaar niet”, legt Van Nerom uit. “Als je ziet welke onzekere situaties er momenteel in de Ronde van Frankrijk zijn, wil ik het risico niet lopen dat we een stage zouden organiseren en dat er dan vlak voor het vertrek een aantal spelers niet meekunnen. Dan is het doel van de stage ook meteen verloren. We gaan opnieuw iets op de club organiseren. Ons oefenprogramma kent een sportieve opbouw. De eerste oefenpot staat gepland op zondag 24 juli. We ontvangen dan de buren van Melsbroek om 16 uur. Verder zou ik zeker ook graag een ronde verder bekeren (Diegem Sport moet dan voorbij de winnaar van het Luxemburgs duel tussen tweedeprovincialer US Assenois en eersteprovincialer RRC Longlier, red.). Als dat lukt, hebben we met de wedstrijd tegen eerstenationaler Rupel-Boom opnieuw een bijkomende oefenmatch tegen een goede tegenstander. Ook SK Heist is een topploeg. Verder oefenen we nog tegen Tempo Overijse, altijd een stevige opponent, en Wambeek-Ternat.”

Rustig blijven

Diegem Sport is al verschillende jaren een vaste waarde in tweede nationale en wil dat graag zo houden. “We blijven zoals gewoonlijk rustig. Het zou dom zijn mocht ik titelambities uitspreken, of zelfs een plaats in de top-vijf. Het is afwachten hoe de beloftenploegen van KV Mechelen en Beerschot die in onze reeks werden ingedeeld voor de dag zullen komen. Gezien de budgetten en de gevoerde transfers van de concurrentie moet een plaats tussen nummer acht en twaalf mogelijk zijn. Maar dat zullen we enkel kunnen bereiken door zoals steeds hard te blijven werken”.