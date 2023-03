Sneeuwval half maart heeft invloed op het peloton: GP Oetingen op het laatste moment afgelast

Wielrennen damesGisteren kondigde organisator Steven Christiaens nog trots het internationaal deelnemersveld van de GP Oetingen aan. Minder dan vierentwintig uur later moet de organisator noodgedwongen meedelen dat zijn 1.1-koers afgelast wordt. De sneeuwval van vannacht zorgde ervoor dat het parcours onberijdbaar was geworden.

De weerkundige diensten hadden weliswaar winterse buiten voorspeld, maar dat het zo een vaart zou lopen hadden de organisatoren van de GP Oetingen niet verwacht. Steven Christiaens zucht. “Vorig jaar was het achttien graden, toen Lorena Wiebes won. Half maart weet je dat er winterse buien kunnen komen. Je weet ook dat je het weer in de gaten moet houden, maar niemand had verwacht dat er tien centimeter sneeuw zou vallen. We hadden weinig keuze. We hadden een B-parcours voorzien, maar ook dat bleek niet veilig te zijn.”

Samenkomst

Om elf uur werd er op een vergadering beslist dat er niet gekoerst zou worden. Steven Christiaens geeft meer toelichting. “We zijn aan tafel gaan zitten met de burgemeester, de UCI-verantwoordelijke en Jolien D’hoore. Zij vertegenwoordigde de ploegen. De beslissing om niet te starten werd unaniem genomen. Uiteraard is dit een streep door de rekening en zijn we ontgoocheld. Uiteindelijk hebben we een heel jaar gewerkt voor onze UCI-koers. De ploegen werden tijdig verwittigd van de afgelasting. Een moeilijk opdracht was dat niet, vermits we een whatsappgroep hebben, waar alle ploegen deel van uitmaakten. Iedereen werd dus tijdig ingelicht.”

Financiële gevolgen

Wat zijn de financiële gevolgen van de afgelasting voor Gooik Sportief? Steven Christiaens kan nog geen duidelijk antwoord geven op de vraag. “Dat er gevolgen zullen zijn, lijkt me duidelijk. Ik kan ze alleen op dit moment nog niet correct inschatten. De hotels van de ploegen waren reeds betaald. Een aantal teams hebben aangegeven ons te willen steunen. Het VIP-diner lieten we wel doorgaan. Al het eten was eerder al besteld. Het zou zonde zijn dat al het voedsel in de vuilbak gegooid zou moeten worden. De komende dagen zullen we een duidelijker zicht krijgen op het bredere plaatje.”