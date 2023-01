Sneeuwbui krijgt Isaac Kimeli klein: “Ik kon mij op het einde niet meer doorzetten”

veldlopen crosscup hannuitDe lopers mogen dan al de warmte gevoeld hebben tijdens de vorige manches van de CrossCup, ditmaal konden ze gerust een extra shirt gebruiken. In Hannuit kregen een aantal lopers er ook last van. “Ik kon mij op het einde niet meer doorzetten”, zei favoriet Isaac Kimeli. Hij werd toch nog tweede, maar Gideon Rono werd verder teruggeslagen. Nochtans had hij onlangs nog de ‘Cinque mulini’ in Italië gewonnen.

Vier atleten wisten zich vrij snel af te zonderen met zoals verwacht Isaac Kimeli, de Fransman Yann Schrub, de Keniaan Gideon Rono en de iet of wat verrassende Guillaume Grimard. “Ik probeerde er inderdaad een vrij harde wedstrijd van te maken”, stelde Kimeli. “Maar ik voelde stilaan wat krachten die verdwenen door de vrieskou, die nog vervelender werd wegens de sneeuwval.”

Zo begon de Hallenaar van OEH het steeds moeilijker te krijgen aan de leiding te lopen. “Op een zeker ogenblik bleef ik alleen over met de Fransman Schreb en die moet ook in de gaten gehad hebben dat ik minder sterk kon uithalen. Hij demarreerde dan ook en ik moest lossen. Je mag hem natuurlijk niet onderschatten, want hij haalde brons op het voorbije EK. In deze omstandigheden was een tweede plaats best aardig. De anderen verloren meer plaatsen.”

Guillaume Grimard werd de verrassende derde op het podium. Onlangs had hij in Berlare nog met een blessure moeten stoppen, toen met hij zijn club DCLA duidelijk aan de leiding liep tijdens de ‘relay’ met zijn drieën. “Ik was dan ook een weinig verrast dat ik het podium haalde. Ik kom net op tijd in de goede conditie.”

(lees verder hieronder)

Volledig scherm Lisa Rooms (r.) moest in de slotronde nog Chloë Herbiet laten voorgaan. © Belga

Lisa Rooms tweede Belgische

Bij de vrouwen kregen de Belgische atleten weinig kans om zich in de kijker te lopen. Lisa Rooms deed het in Roeselare best aardig in de sneeuw, maar moest in de slotronde nog Chloé Herbiet van de organiserende club laten voorgaan.

“In de voorlaatste ronde kreeg ik het moeilijk, maar ik probeerde in de slotronde nog naar haar toe te spurten. Ze had echter nog reserves over en zo moest ik haar nog net laten voorgaan voor de vijfde plaats. Maar als zevende pakte ik toch de puntjes van de tweede Belgische”, zei ze.

Het is wel zo dat in de toekomst de afstanden voor vrouwen en mannen gelijk zullen liggen en dat de vrouwen daarom acht kilometer voorgeschoteld kregen.