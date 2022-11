Slechts één nederlaag na elf speeldagen voor vrouwen van Herakles: “We strijden altijd tot de laatste seconde”

Op de voorlaatste speeldag voor de winterstop stonden in de Eredivisie bij de vrouwen met Victory tegen Braxgata en Herakles tegen Antwerp twee Antwerpse derby’s op de affiche. Braxgata haalde het met het kleinste verschil (0-1) en Herakles en Antwerp deelden de punten (2-2). “We blijven stevig in de top vier. Dat is een aangenaam gevoel”, aldus de ervaren Herakles-speelster Laura Cornette.

Het ambitieuze Herakles versterkte zich dit seizoen gevoelig en staat na elf speeldagen op een plek waar ze de voorbije jaren niet stonden: de top vier. Winst tegen Antwerp zou betekenen dat Herakles de kloof met een concurrent voor de play-offs kon uitdiepen tot elf punten. Zo ver kwam het echter niet. Na een openingsdoelpunt via Michelle Struijk (0-1) klommen de speelsters van coach Gilles Verdussen dankzij doelpunten van Paula Portugal en Sophie Taylor voor de pauze wel naar een 2-1-voorsprong. In de tweede helft tekende de Nieuw-Zeelandse Ella Hyatt-Brown voor de gelijkmaker. “Het was een toffe match en een gelijkspel is een correcte uitslag”, aldus verdedigster Laura Cornette. “In het verleden lagen we tegen Antwerp steevast onder. Dat was nu helemaal niet het geval. Dit punt houdt ons mooi in de top vier. Op mijn veertiende debuteerde ik hier in de Eredivisie, maar nu is het de eerste keer dat we helemaal bovenin meedraaien. Een zeer aangenaam gevoel.”

Old school in Lier

De dames van Herakles, die met 24 punten derde staan in het klassement, slagen er inderdaad in om een grote regelmaat in hun prestaties te leggen. Samen met de top twee, Gantoise en Braxgata, is Herakles het enige team dat dit seizoen nog maar één wedstrijd verloor. “Gilles Verdussen werd hier coach op het moment dat Herakles in Nationale 1 speelde”, zegt Cornette. “Het was zijn project om op termijn te staan waar we nu staan. Heel wat ‘old school-speelsters’, zoals Aline Fobe, Pauline Leclef en Manon Simons, keerden terug. Bij het begin van dit seizoen was het nog wat zoeken, maar nu moet het onze ambitie zijn om voor de play-offs te gaan. Onze kracht ? We blijven altijd doorgaan. Dat zag je vorige week nog op Orée, waar we in de laatste seconden de winnende treffer scoorden.”

Winst voor Braxgata en Dragons

Volgende week, op de laatste speeldag voor een lange winterstop, staan de nummers twee en drie in het klassement, Braxgata en Herakles, in een nieuwe Antwerpse derby tegenover elkaar. Braxgata won op speeldag elf voor de negende keer dit seizoen. Op het veld van Victory werd het een overwinning met het kleinste verschil. Sofie Scheers scoorde in het eerste kwart het enige doelpunt van de match (0-1). Dragons boekte een deugddoende 3-5-zege bij hekkensluiter Orée. Van 1-3 – met twee doelpunten van Magali Roumen – ging het naar 3-3, maar Jimena Cedres en Stephanie De Groof zorgden uiteindelijk voor het verschil.