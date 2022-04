Slap KRC Genk Ladies ziet Tessa Wullaert vijfmaal scoren na vroege uitsluiting van Silke Sneyers: “Organisatie stond niet op punt”

Wielrennen/boksen Ex-renner Zico Waeytens eert Michael Goolaerts in eerste bokskamp: “Michael gaat mee de ring in”

Zondag veroverde Dylan Van Baarle eer en glorie door zijn overwinning in Parijs-Roubaix. Quasi dag op dag op dag vier jaar geleden was de wielerwereld in diepe rouw door het plotse overlijden van Michael Goolaerts. In het peloton is niemand het talent uit Heist-op-den-Berg vergeten. Ex-ploegmaat Zico Waeytens komt nu met een wel heel bijzonder eerbetoon.

20:20