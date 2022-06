Slachtoffer van aanslag in Zaventem Sébastien Bellin focust op BCT Overijse en triatlon: de ex-basketbalspeler neemt dit jaar deel aan Ironman in Hawaii

Basketbal/triatlonBC Terlanen Overijse postte een berichtje op Facebookpagina dat ogenschijnlijk onbelangrijk leek, maar toch de aandacht trok. Sébastien Bellin (44) wordt coach bij de club. Hij zal zich volgend seizoen ontfermen over de U21. Wie het basketbal volgt, weet dat Bellin een grote naam is in deze sport. Bovendien was hij een van de slachtoffers van de aanslag in Zaventem. Meteen werd het wel opmerkelijk nieuws.

Sébastien Bellin heeft een indrukwekkend palmares opgebouwd in het basketbal. Zijn roots liggen in het Braziliaanse Sao Paulo, maar voor zijn studies en basketbalopleiding week hij uit naar de States. Vermits hij niet gedraft werd in de NBA, koos hij voor een professionele basketbalcarrière in Europa. Via de Italiaanse tweede klasse kwam hij in ons land terecht, waar hij achtereenvolgens voor Waregem, Antwerp Giants, Oostende, Optima Gent, Bergen, Kangoeroes Mechelen, Gent Hawks en Fleurus uitkwam. Tussendoor speelde hij ook even in Tsjechië (BK Prostejov) en Nederland (Hanzevast Capitals). In 2007 werd hij landskampioen, in 2008 en 2011 won hij de beker van België. Daarnaast behoorde hij ook de nationale ploeg.

Volledig scherm Sébastien Bellin (14) met Bergen tegen Christophe Beghin van Charleroi in actie in de Belgische competitie © Belga

BC Terlanen Overijse

Het is dan ook verwonderlijk dat iemand met zijn staat van dienst als jeugdcoach terechtkomt bij een club die vorig seizoen in eerste provinciale uitkwam. Secretaris Gilles Simonet geeft meer duiding bij deze vreemde wending. “Beroepsmatig verdien ik mijn boterham bij Watertower TV. Dat is een productiehuis dat eerder al instond voor ‘DNA Nys’ en ‘Allez l’ Union’. Momenteel volg ik Sébastien Bellin voor een nieuwe reeks die in februari wordt uitgezonden op Canvas. Zodoende leerden we elkaar beter kennen. Sébastien is al enkele jaren uit het topbasketbal verdwenen, maar de microbe bleef kriebelen. Van het een kwam het ander.”

Volledig scherm Sébastien Bellin wil de jongeren naast basketbalkennis ook een levensles meegeven. © Photo News

Inzetten op jeugd

Sébastien Bellin wenst zelfs niet de verantwoordelijkheid te krijgen over de eerste ploeg. Hij wou op een laag niveau aan de slag gaan en zal zich over de U21 ontfermen. Gilles Simonet vervolgt. “Vermits Sébastien opnieuw iets in het basketbal wou doen, stelde ik voor om bij ons aan de slag te gaan. Dat bleek mogelijk, omdat hij echt voor het pure plezier met de sport wou bezig zijn. Het mocht op een laag niveau zijn. Zelfs de eerste ploeg wou hij niet coachen, hij wou zich met de jeugd bezighouden. De allerkleinsten zag hij niet echt zitten, zijn spelers moesten iets kunnen. Hij vond het immers belangrijk dat ze naast een basketbalopleiding ook een ‘levenslesopleiding’ kregen. De U21 leek hem daarom uitermate geschikt. Hij zal wel in nauw contact staan met onze headcoach, vermits er vanuit de U21 een directe doorstroming is naar de A-ploeg. Met zijn positieve ingesteldheid zal hij de andere coaches binnen onze club wel met raad en daad bijstaan.”

Volledig scherm Het beeld van de zwaar gewonde Sébastien Bellin na de aanslag in Zaventem ging de hele wereld rond. © Belga

Aanslag van Zaventem

Spijtig genoeg leerde de hele wereld Sébastien Bellin ook kennen als slachtoffer van de aanslagen op de luchthaven in Zaventem. In de ochtend van 22 maart 2016 veranderde zijn leven. De foto’s van zijn zwaar verwond lichaam gingen de wereld rond. De basketbalspeler vreesde dat zijn been zou moeten geamputeerd worden. Een lange revalidatie volgde. De voorbije jaren leerde Gilles Simonet Bellin beter kennen. “Zoals gezegd volg ik Sébastien met het productiehuis van nabij. Zijn voorliefde voor het basketbal is ergens logisch, gezien zijn verleden. Toch gaat zijn positivisme veel verder. Hij heeft altijd gesteld dat hij een triatlon wou voltooien als de dokters zijn been konden redden. Dat gebeurde effectief. Sébastien hield woord en ging aan het trainen. Heftig! Heel heftig!”

(lees verder hieronder)

Volledig scherm Twee maanden na de aanslagen in Zaventem volgde Sébastien Bellin de wedstrijd tussen Oostende en Okapi Aalstar vanuit een rolstoel. Een lange herstelperiode volgde. © Belga

Hawaii

Sébastien Bellin voegde de daad bij het woord en begon te zwemmen, te lopen en te fietsen. Eenvoudig was het allerminst. In 2018 voltooide hij de 10 Miles in Antwerpen, twee jaar later de marathon van Brussel. Een volledige triatlon is echter nog een heel ander verhaal.

Gilles Simonet maakte alles op de eerste rij mee. “Vorig jaar bracht hij een halve triatlon in Kroatië tot een goed einde. Het zwemmen en het fietsen lukt goed. Hij heeft uiteraard een verleden als topsporter. Het lopen is evenwel een ander verhaal. Sébastien is een deel van zijn kuit kwijt en heeft geen gevoel meer in zijn linkerbeen. Lopen is dan natuurlijk allerminst vanzelfsprekend. Bij elke stap die hij in Kroatië zette, voelde ik in zijn plaats de pijn. Van karakter gesproken. Zijn deelname aan een volledige Ironman werd omwille van corona eerder al enkele keren noodgedwongen uitgesteld, maar dit jaar moet het er eindelijk van komen. Hij koos voor Hawaii, de moeder aller Ironmans. Op 6 oktober moet het gebeuren. Aan zijn doorzettingsvermogen zal het alvast niet liggen. Onze spelers van BC Terlanen Overijse kunnen er zeker iets van opsteken.”

Volledig scherm In 2018 beëindigde Sébastien Bellin de 10 Miles van Antwerpen. © VTM Nieuws

