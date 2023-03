SKV Zwevezele neemt volgend seizoen nieuwe start in vierde provinciale

voetbal tweede nationale B Nick Spaenhoven en Racing Mechelen ontvangen Jong Malinwa voor Mechelse derby: “Tonen waar Racing voor staat”

Kurt Weuts trapte zich op 13 november in de Mechelse geschiedenisboeken door Racing een 0-1 derbyzege te bezorgen Achter De Kazerne. Komende zondag is het Oscar Vankesbeeckstadion het decor van de burenstrijd. Vraag is hoe de beide ploegen zich gaan presenteren? Racing mag terugblikken op een deugddoende prestatie tegen Turnhout, maar bleef vorig weekend al voor de zesde wedstrijd op rij zonder zege. De youngsters KV kenden op hun beurt ook niet bepaald de beste generale repetitie. Tegen Lille leken ze op weg naar een negende wedstrijd op rij zonder nederlaag, maar in de laatste tien minuten ging het nog van een 2-0-voorsprong, naar een 2-3-nederlaag. Polsen naar het gevoel dan maar en dat deden we met Nick Spaenhoven.