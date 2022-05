SKV Zwevezele en SC Menen nemen afscheid van het nationaal voetbal met een puntendeling

In het bezoekende kamp was het ook uitwuiven geblazen. Gianni Derieuw speelde vijf seizoenen bij de grensploeg. “In drie shiften weliswaar”, voegt Gianni Derieuw, die volgend seizoen naar het naar derde nationale gepromoveerde SK Roeselare-Daisel verhuist, er meteen aan toe. “Spijtig dat zo’n tradietieclub als SC Menen straks van de nationale tabellen verdwijnt maar als speler kan je daar uiteraard niets aan doen. We hebben alvast met een mooi resultaat de competitie afgesloten want een gelijkspel op Zwevezele is voor ons een mooi resultaat. We kwamen met een mooie goal vroeg op voorsprong en hebben dan de match heel volwassen uitgespeeld. Zwevezele had na de rust slechts twee grote kansen waarvan ze er ééntje konden benutten. Het wordt naar volgend seizoen wennen met SC Menen als vierdeprovincialer.”

Geen ultieme thuiszege voor Paul Degroote

SKV Zwevezele speelt volgend seizoen enkel met de huidige B-ploeg, die volgend seizoen in tweede provinciale uitkomt. Oostendenaar Niels Bataille, die volgend seizoen bij SV Bredene actief zal zijn, kijkt alvast met een goed gevoel terug op zijn Zwevezeelse periode. “Ik heb hier een schitterende periode gehad”, geeft Niels Bataille toe. “Dat hoofdstuk is nu afgesloten. De wedstrijd tegen Menen kan gerust als een eindeseizoenswedstrijd beschouwd worden want bij beide teams merkte je dat de motivatie niet top was. Logisch want er stond ook niets meer op het spel. Uiteraard hadden we graag onze voorzitter nog een ultieme zege aangeboden maar niemand zal morren om dat gelijkspel. Onze kers op de taart was zeker en vast onze uitzege van vorige week op het veld van Lokeren-Temse. We gaan er nu alvast nog een serieuze lap opgeven want we gaan van dat afscheid nog een groots feest maken. Super spijtig dat die heel toffe vriendenbende nu uiteenspat maar iedereen zal met een super goed gevoel op die formidabele Zwevezeelse periode terugblikken.”