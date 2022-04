Skov Olsen zorgt voor peper en zout bij Club Brugge: “Al had ik graag gescoord”

“Ik had niet veel geluk in de afwerking vandaag", opende Skov Olsen achteraf met het understatement van de week. “Bij mijn eerste poging ging de bal tegen de touwen, maar was er blijkbaar buitenspel. De volgende poging veegden ze nog van de lijn en daarna pikte Mats m'n doelpunt in. Ik weet dat het niet met opzet was, maar het is toch een beetje klote. Er is altijd wel iets met mijn doelpunten. Ofwel zijn het halve owngoals, ofwel krijg ik zoiets als vandaag. Hopelijk kan ik ooit eens een écht proper doelpunt maken voor Club Brugge." Hij was een gesel op z'n rechterflank en mocht terugblikken op een uitstekende wedstrijd. “Ik ben tevreden met mijn prestatie. Had er een goaltje bijgezeten, kon ik extra blij zijn. Ik had inderdaad de ruimte om naar binnen te komen en kon zo gevaar creëren, met die twee assists ben ik uiteraard ook heel tevreden.”

Het belangrijkste achteraf was uiteraard de zege waarmee Club Union toch een beetje onder druk probeerde te zetten. Club is bezig aan een indrukwekkende reeks. De overwinning op bezoek bij Beerschot was al de zevende op een rij. “We speelden tegen een team dat niets meer te verliezen had, dus moesten we er ons hoofd bijhouden. We weten dat we zoveel mogelijk punten moeten halen als we kampioen willen worden. We moeten Union tot het bittere eind tot het uiterste drijven. Als we ook de volgende match kunnen winnen, starten we de play-offs met acht overwinningen op een rij. Dat kan ons alleen maar het volste vertrouwen geven én het geloof dat we het kunnen halen. Elke wedstrijd zal een finale worden in die play-offs.”