SKN Sint-Niklaas leeft week lang in greep van ‘investeerder Samy’: “Trainen onder politiebegeleiding, kan je je dat voorstellen?”

voetbal derde nationale AHorrorweek in de Meesterstraat. De mysterieuze ‘investeerder Samy’ hulde SKN Sint-Niklaas in angst. Van ruzies in de kleedkamer en bedreigde spelers en trainers tot combi’s langs het trainingsveld: welkom in de ‘hel van Samy’. De club poogde inmiddels alle banden met de Brusselaar te verbreken.

Coach Robby Buyens na afloop van de wedstrijd tegen Rhodienne, afgelopen zaterdag: “Ongelofelijk wat de jongens gepresteerd hebben na zo’n helse week. Met al die toestanden hier... Zeer jammer dat het uiteindelijk niks oplevert.”

Buyens doelde daarmee op een snoeihard incident van begin deze week tussen de spelers- en trainersstaf enerzijds en zelfverklaard geldschieter Samy, die een jaar geleden opdook in de Meesterstraat, maar nooit zijn volledige naam en adres wou geven, anderzijds. Naar de buitenwereld hield Samy zich op de achtergrond, intern ging hij zich steeds nadrukkelijker met de zaken bemoeien en wenste hij alle touwtjes in handen te krijgen.

In die gedachtegang ging hij afgelopen maandag heftig in de clinch met Guido Van Lijsebetten én coach Robby Buyens voor de ogen van de hele spelersgroep, die zich volledig achter hun coach schaarden. Daarbij ging Samy zwaar over de schreef door voornamelijk Buyens ernstig te bedreigen.

Angstcultuur

De bedreigingen bleken van die aard dat ze ernstig genomen werden. De maandagtraining werd geannuleerd, op dinsdag en donderdag trainde Sportkring met drie politiecombi’s naast het veld.

Buyens schetst een angstcultuur: “Training met politiebegeleiding, kan je je dat voorstellen? Niemand betrad of verliet de club op z’n eentje, we gingen telkens in groep naar buiten of binnen. We belden zelfs naar de teamverantwoordelijke om te polsen of er ons niemand stond op te wachten. Na verloop van tijd kwam Samy hier zelfs met een andere wagen toe, zodat we hem niet meer zouden herkennen.”

Zelfs tijdens de wedstrijd tegen Rhodienne zat er iemand in de tribune om Buyens te verwittigen en te beschermen indien nodig.

Eerder op het seizoen had Samy ook al één van de jongere spelers zeer concreet bedreigd. “Hij zei dat hij die jongen in z’n kofferbak ging gooien om hem op een verlaten terrein af te lappen”, vertelt voorzitter Jerry Baetens.

Het lijkt weggelopen uit de betere Tarantino-film. “Dat heb ik nog nooit meegemaakt in dertig jaar betaald voetbal”, vervolgt Buyens emotioneel. “Van mijn vrouw mocht ik zelfs niet meer komen. Maar ik wil er zijn voor mijn spelersgroep.”

Patron

De problemen begonnen al tijdens de voorbereiding, toen Samy alles opgeteld zo’n twintig testspelers, onder wie de pas aan de kant geschoven doelman Djoujou Kagma, aan Buyens opdrong. Uiteindelijk bleek geen enkele van die jongens een meerwaarde - “als er één meekan in eerste provinciale, zal het veel zijn”-, waardoor de Wase coach hen één voor één doorstuurde en geen nieuwe testers meer aanvaardde. Tot woede van Samy - er moest naar hem geluisterd worden. Hij dichtte zichzelf de titel van ‘patron’ toe en riep zichzelf uit tot eigenaar van de club. Complete nonsens. Samy was nooit officieel aan SKN Sint-Niklaas verbonden, oefende nooit een functie uit.

Met de beloofde investeringen kwam hij overigens nooit over de brug. “Ik heb op geen enkel moment vertrouwen in die man gehad”, klinkt het bij Freddy Willockx.

Op zijn initiatief stuurde het stadsbestuur de politiepatrouilles naar de Meesterstraat. “Als je je achternaam of adres niet wil meegeven, is er toch iets louche?” Zelfs toen Samy zijn zoon wou aansluiten bij de jeugd, weigerde hij zichzelf op te geven als wettelijk vertegenwoordiger en zijn persoonlijke gegevens in te vullen.

Niet meer welkom

Inmiddels heeft ook het bestuur van de club de banden met Samy doorgesneden. De VZW SKN Sint-Niklaas, in naam van Jerry Baetens, Toon Keppens en Kurt Van Acker, overhandigde hem een brief met het uitdrukkelijke verzoek zich niet meer te mengen in het bestuur van de club en zich niet langer in de Meesterstraat te vertonen. Zijn recente gedrag past volgens die communicatie niet in de waarden van de club.

Een boodschap die binnen Sportkring breed gedragen is en ondertekend werd door alle jeugdtrainers, spelers en trainers van de A-kern en voormalig voorzitter Guido Van Lijsebetten en zijn echtgenote in naam van alle medewerkers. “Ik heb hem een jaar gegeven om zich volledig in het werken. Hij heeft alle mogelijkheden gekregen, maar als je mensen gaat bedreigen, is voor mij de kous af”, besluit Jerry Baetens.

De club hoopt het ‘hoofdstuk Samy’ hiermee af te sluiten. Het speurt verder naar een mogelijke investeerder en/of voorzitter die samen met Jerry Baetens het dagelijkse bestuur van de club in handen neemt. “Hopelijk heeft die man het nu begrepen,” aldus Willockx, die de volledig naam en het adres van Samy niet kent, maar naar eigen zeggen wel ter beschikking heeft indien absoluut noodzakelijk. “Voorlopig plan ik daar niks mee te doen. Maar ik hoop van harte dat hij de club gerust laat.”

