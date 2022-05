Skiffeur Boris Taeldeman verovert zilver op EK U19: “Iets uitzonderlijks, kan het steeds niet geloven”

Zaterdag tweede in de reeksen, zondagvoormiddag tweede in de halve finale, zondagnamiddag tweede in de A-finale. Cijfermatig lijkt dit de logica zelve. Zo werkt het niet. De zoon van Vooruit-gemeenteraadslid Sven Taeldeman trok, als enige geselecteerde Belg, zonder steile verwachtingen naar Varese. Zaterdag en zondag bleef hij zichzelf keer op keer verrassen.

“In de voorronde startte ik met de ambitie niet als laatste van mijn reeks te eindigen”, beweerde Taeldeman. “Genieten, ervaring opdoen, dat was voor mij het belangrijkste. Als skiffeur ben ik één van de lichtste. In mijn reeks werd ik tweede waardoor ik naar de halve finale mocht. Uiteraard startte ik zondagvoormiddag met extra vertrouwen, maar ook met de wetenschap dat alles wat ik realiseerde bonus was. Tot mijn grote verbazing werd ik ook in die halve finale tweede en mocht ik naar de A-finale. Iets wat ik niet verwachtte.”

Boei geraakt

In de finale roeide de retoricastudent wetenschappen-wiskunde dé twee kilometer van zijn leven. Hij ging enkele keren door de spreekwoordelijke muur. “Voor die finale had ik stress, maar minder dan anders”, ging Taeldeman verder. “Toch was mijn start niet supergoed want ik raakte een boei. Na vijfhonderd meter lag ik naast de Noorse finalist. Ik probeerde nog wat harder te duwen en lag in vierde positie. Na één kilometer deed alles pijn, maar ik besefte dat ik het podium kon halen indien ik nog wat harder ging. Ik schoof voorbij de Zwitser. En op de streep was ik twee honderdsten van een seconde sneller dan de Fransman waardoor ik zilver pakte. Al was ik ook met brons bijzonder tevreden geweest. Dit is uitzonderlijk.”