SK Staden gaat voor volgend seizoen op zoek naar een nieuwe coach ter opvolging van Nicolas Somers

“We hebben met Nicolas Somers als coach vijf heel mooie jaren gekend”, stelt Bart Bruneel. “Hij is een heel gedreven en joviale trainer en het was voor iedereen zeer aangenaam om met hem samen te werken. We verloren twee seizoenen terug de finale van de eindronde in derde provinciale maar konden vorig seizoen dan toch terug naar tweede provinciale promoveren. De verdienste van geheel de groep maar ook zeker van onze trainersstaf onder leiding van Nicolas Somers. We zullen altijd met een goed gevoel op zijn passage hier in Staden terugblikken maar en in onderling overleg met Nicolas besloten we de samenwerking stop te zetten. Tijd dus om eens een nieuwe trainerswind binnen onze club te laten waaien.”

Op zoek naar een opvolger

“De eerstkomende weken gaan we op zoek naar een nieuw coach”, gaat Bart Bruneel verder. “Kandidaat-trainers kunnen zich bij mij persoonlijk melden. De nieuwe coach moet wel volledig achter onze clubvisie staan. We proberen immers zo veel mogelijk eigen jeugdspelers naar de eerste ploeg te laten doorstromen maar dan moet dat wel haalbaar zijn. Op termijn wil SK Staden immers een stabiele tweedeprovincialer worden en dat is volgens ons zeker een realistische doelstelling.”

Gezondheid primeert

Over een heropstart is Bart Bruneel vrij duidelijk. “Een heropstart lijkt me niet meer aan de orde van de dag. Voor ons primeert de gezondheid van iedereen en momenteel lijkt het me dan ook onverantwoord om de competitie verder te zetten. Het is dringend tijd dat er een definitief verdict valt want alles blijft nu toch wat lang aanmodderen. Enthousiast uitkijken naar volgend seizoen lijkt me de beste oplossing. Ondertussen hebben we met de spelersgroep al online onze toekomstvisie uit de doeken gedaan en in principe zullen haast alle spelers ook volgend seizoen aan boord blijven. SK Staden realiseert nooit veel transfers en ook nu zullen we ons aantal aanwinsten beperken tot enkele spelers.”