SK Sint-Niklaas en Hakim Laref kunnen opnieuw niet winnen tegen rechtstreekse concurrent: “Wat een afschuwelijk seizoen”

voetbal derde nationale ASK Sint-Niklaas had tegen Anzegem drie punten beet... tot vijf minuten voor tijd. Het slikte een late gelijkmaker en blijft zo achter met één op negen tegen rechtstreekse concurrenten. “De redding zou een wonder zijn", uit aanvoerder Hakim Laref z'n bezorgdheid. “Het is àltijd van moeten.”

“Het is het hele seizoen al zo.” Een diepe zucht volgt. En nogmaals: “Het is altijd hetzelfde liedje.”

Om het met een cliché te zeggen: Sportkring-aanvoerder Hakim Laref baalde als een stekker na de late gelijkmaker van Anzegem. Twee punten door de neus geboord. “Zuur, héél zuur. We geven die gouden punten zélf uit handen. Dat is het verhaal van dit seizoen en vandaag bleek het alweer prijs. We kunnen veel beter dan we lieten zien, maar dan moet je wel tot de 95ste of de 100ste minuut gefocust blijven.”

Sint-Niklaas maakte opnieuw dezelfde fouten: “We scoren en kruipen vervolgens achteruit”, sakkerde Laref. Ook de Wase counters na de voorsprong kwamen er niet uit. Buyens: “Ik had gevraagd om Luyckx aan te spelen als draaischijf, maar we pompten telkens weer de lange bal.”

Zaalvoetballers

Al vrij snel in de tweede helft werd duidelijk dat zowel Anzegem als SK Sint-Niklaas vooral niet wilden verliezen. Geen van beiden ging nog echt voluit. “We kwamen kracht te kort. We leken wel zaalvoetballers", vertelde Robby Buyens achteraf. Al had hij wel een strijdvaardig elftal gezien. “Ik heb opnieuw één ploeg gezien. Dat doet deugd na de gebeurtenissen van afgelopen week.”

Buyens doelt daarmee op het ontslag van Tom Cappan, Beau Ndiaye en Marouane Laacheri. Zij hadden de spelersgroep aangemaand om als statement niet te trainen, aangezien ze nog op achterstallig loon wachtten, en waren prompt niet meer welkom op de club. “Jammer, maar als het nodig is, moet je harde maatregelen nemen. Stakers hebben we niet nodig", aldus de Wase coach, die drie 17-jarige beloften overhevelt naar de A-kern en verzekert dat iedereen inmiddels correct werd uitbetaald.

Een zoveelste stormpje in de Meesterstraat. Eentje die evenwel niet zal doorwegen, zo gelooft Laref. “De coach heeft een beslissing genomen en die zal aanvaard worden in de kleedkamer. Wij moeten accepteren wat hij zegt en doet.”

Wonder

Ondertussen pakte die coach met z'n spelersgroep wel amper één op negen tegen rechtstreeks concurrenten Anzegem, Svelta Melsele en Rhodienne-De Hoek. Dan krijg zelfs het Sint-Niklase zelfvertrouwen een stevige deuk. “Als wij er in blijven, is dat een wonder”, vindt Laref. “Hoe groot onze kansen momenteel zijn, kan ik niet inschatten, maar ik hoop uit het diepste van mijn hart dat we ons redden.”

Eenzelfde verhaal bij Buyens: “Ik blijf bij Sint-Niklaas, wat er ook gebeurt. In welke functie, dat zijn zorgen voor later. Eerst het behoud verzekeren, want deze club ligt me nauw aan het hart.”

Afschuwelijk jaar

Het is money-time voor Sportkring. De hapjes zijn achter de rug en vielen slecht, nu volgt een loodzwaar driegangenmenu: Tempo Overijse, Lochristi en Hamme. “Die voetballen beter, dus misschien sluit dat beter aan bij onze kwaliteiten”, zoekt Buyens naar strohalmen. Laref beseft: “We moeten blijven werken, elke week opnieuw. Het is àltijd van moeten vanaf nu.”

Buyens had al van in augustus door dat het een lastige klus zou worden. “Ik ben dit seizoen tien jaar ouder geworden”, vertelt de coach. “Het was moeilijk. Sportief en extrasportief.”

Laref zuchtte - nogmaals: “Echt waar, dit is een héél afschuwelijk seizoen.”



Sportkring heeft nog acht wedstrijden om zich te redden.

