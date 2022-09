SK Roeselare-Daisel start met puike 1-3-uitzege in Aalter en heeft nieuwe voorzitter

Aan de rust lag de wedstrijd al in een definitieve plooi met twee goals van Dylan Descheemaecker en ééntje van de 31-jarige Gianni Derieuw. “Het is mijn eerste seizoen op Schiervelde”, zegt aanvallende middenvelder Gianni Derieuw, die op De Ruiter als personal trainer de zaak PTG runt. “Mijn ex-ploeg SC Menen hield het immers op nationaal vlak voor bekeken, zodat ik uitkeek naar een nieuwe club dicht bij mijn werk. Mijn keuze was met SK Roeselare-Daisel snel gemaakt, want de club maakte de overstap naar derde nationale en toonde ook de nodige ambities. Voorts is het ook plezant om als voetballer in een dergelijk mooi stadion als Schiervelde te mogen spelen. Gezien mijn leeftijd kan ik als ervaren speler de jonge spelers toch het nodige bijbrengen.”

Volwassen wedstrijd

“We keken dan ook met de nodige spanning uit naar dat eerste competitieduel. Op Aalter pakten we verdiend de drie punten en had de 1-3-score beslist nog wat hoger kunnen zijn in ons voordeel. We speelden dan ook een sterke collectieve en heel volwassen partij. De eerste driepunter is binnen, zodat we nu op een toch wat rustiger manier voort kunnen bouwen aan deze ploeg. Komende zondag ontvangen we VW Hamme, de voorbije jaren steeds een stevige ploeg. Het is voor Roeselare dan ook een uitstekende zaak dat er opnieuw nationaal voetbal op Schiervelde gespeeld wordt. De fans waren in Aalter al talrijk afwezig en uiteraard hopen we dat heel veel voetbalfans uit de regio Roeselare terug de weg naar Schiervelde vinden.”