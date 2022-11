SK Nieuwkerke verliest topper op RC Bissegem: “We misten drie sterkhouders maar het is nog altijd een positief verhaal”

Promovendus Racing Bissegem won zondag thuis de topper tegen SK Nieuwkerke (3-2). Na een spannende wedstrijd won de thuisploeg op basis van meer kansen verdiend. Het liep 3-0 uit. “We krijgen al te vaak doelpunten binnen op stilstaande fasen, zucht de bezoekende trainer trainer Eddy Verbeeck. “”Ook nu met die tweede goal op corner.”

“Er zijn wel verzachtende omstandigheden want we misten drie sterkhouders. Benjamin Lutun was er door privéomstandigheden niet bij. Hij moest naar een feest. Jess Malfait was geelgeschorst en centrale verdediger Benny Cailliau was op weekend. Hij is één van de beste verdedigers van de reeks. Zeker weten. Benny is heel kopbalsterk.”

Het team van voorzitter Christophe Croquette was lang in de running voor de eerste periodetitel. “We hadden een paar punten meer kunnen tellen”, zegt de coach. “Op SK Geluwe (1-0-verlies, red) verdienen we altijd een punt. In Avelgem vloog een kopbal in de eerste zone binnen omdat de afspraken niet werden nageleefd. We verloren daar met 2-1. Op SV Moorslede (3-2-verlies) moet het altijd aan de rust gespeeld zijn. Het winnende doelpunt viel in de slotminuut en wilde voor ons die bal er niet in. Thuis tegen hekkensluiter Winkel Sport B werd het 2-2 maar op basis van de kansen kon het 7-2 of 8-2 zijn geweest. Nu verloren we tegen een goede en complete ploeg. Met snelheid voorin. Bissegem was veel steviger dan ons.”

Nieuwkerke is weggezakt naar de vierde plaats, op vier punten van leider SC Zonnebeke. “Maar het is nog altijd een positief verhaal”, benadrukt de ex-speler van onder meer Excelsior Moeskroen en gewezen assistent-trainer van SV Roeselare. “Op bepaalde posities hebben we geen dubbele bezetting. Moeten we zoals nu twee à drie spelers missen, dan is het heel moeilijk.”

Nu volgen er twee thuiswedstrijden tegen Zwevegem Sport en een zoveelste derby tegen FC Poperinge. Tussen door heeft het team een vrij weekend. Omwille van België-Marokko op het Wk in Qatar mag er op zondagnamiddag niet worden gespeeld en is de wedstrijd op SV Moorsele verplaatst naar zondag 8 januari. “Zondag zijn Gwen Malfait en Remi Rokia geelgeschorst.

Servaas Covemaeker bleef tijdens de rust wegens last aan de voet in de kleedkamer.

