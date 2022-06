SK Nieuwkerke onder leiding van nieuw trainersduo Eddy Verbeeck en T2 Geert Brouton van start

“We moesten na één seizoen afscheid nemen van trainer Nicolas Somers. Ik begrijp zijn keuze. Het was een moeilijker taak om assistent-trainer Kurt Declerck te bedanken, maar hij begreep mijn beslissing. Ik ben blij dat hij bij onze reeksgenoot EVC Beselare als T2 een nieuwe ploeg vond”, vertelt Croquette.

“Ik wil verder bouwen aan de club in een goede sfeer, met mentaliteit en discipline”, aldus trainer Eddy Verbeeck tijdens zijn maidenspeech. “De groepsgeest vind ik heel belangrijk. Omdat de eerste wedstrijd van de Beker van West-Vlaanderen is vervroegd, starten we de trainingen op zaterdag 7 juli. Als trainer trakteer ik met een ontbijt en dan volgt een dag teambuilding.”

Eddy Verbeeck woont in Wevelgem en wordt voor de eerste keer trainer in de Westhoek. “Via via kwam ik hier terecht”, klinkt het. “Ik ben één keer komen praten en het was direct in kannen en kruiken. Ik sta voor een nieuwe uitdaging. Ik zag wel wedstrijden in deze reeks, maar niet zoveel.”

“Toen we tot een akkoord kwamen, was de kern al compleet, op doelman Gauthier De Smet van FC Poperinge na. We gaan de kern in de voorbereiding evalueren. We trainen in de aanloop naar de competitie twee keer op dinsdag en donderdag. Geen drie of vier trainingen dus, maar wel twee keer twee uur en een kwartier. Als ik zie dat er goed wordt gewerkt, dan kunnen er trainingen wegvallen. Omgekeerd ook, als er niet goed wordt gewerkt, kunnen er trainingen bijkomen.”

Topper Benjamin Lutun is verhuisd naar Duinkerke en dat is een heel eind rijden. “Benjamin komt één keer per week, op donderdag, trainen”, zegt de nieuwe T1. “Voor zo’n speler vind ik dat we dit als groep moeten aanvaarden. Een pluspunt is ook de terugkeer van Gwen Malfait die na vier wedstrijden uitviel door een werkongeval.”

T2 Geert Broutin groeide op in Wervik en woont in Dikkebus. In oktober vorig jaar nam hij ontslag als hoofdtrainer van RW Hollebeke. “De goesting bij de spelers was er niet”, zegt Broutin. “Hier zette ik mijn eerste stappen als assistent-trainer en kreeg de kans om hoofdtrainer te worden. Ik kom met heel veel plezier terug. Inzet en wilskracht zijn voor mij belangrijke waarden.”

De nieuwe gezichten

Er zijn veertien nieuwkomers: Bilal Azeroual (CS Vorst), Owen Caignie (SK Zillebeke), Matisse Carnel (Jespo Komen-Waasten), Kevin Clarion (FC Houthem), Arno Damman (US Ploegsteert), Wout Decae, Gautier De Smet (beiden FC Poperinge), Randy Fernando, Jarne Nuytten (beiden Sassport Boezinge), Mammadov Khayal (vrije speler), Niels Nuytten (SK Vlamertinge), Jannes Ollevier (SK Geluwe), Raul-Andrei Tamas (Unirea Sisesti, Roemenië) en Gilles Verstraete (RW Hollebeke).

